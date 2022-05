"Para que duerman tranquilos algunos y otros no": Abogado adelanta posible fallo de la FIFA por Byron Castillo

31 may. 2022 - 12:14 hrs.

La denuncia de Chile contra Ecuador, por la supuesta mala inscripción de Byron Castillo en las pasadas Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Catar 2022, sigue generando expectación y se espera que la FIFA entregue la resolución en los próximos días.

Mientras tanto, el abogado ecuatoriano Roberto Bonafont aseguró que el dictamen del ente rector del balompié mundial favorecerá al jugador y, por ende, a su selección.

"Usted sabe que estoy cerca del buró de abogados que están en la causa de Byron Castillo (Daniel Crespo)... saludos al doctor Crespo. La FIFA, para que duerman tranquilos algunos y otros no tan tranquilos, y no se carguen conmigo... escríbanle a la FIFA, no a mí... en los próximos días viene un dictamen... no sé si dictamen o veredicto porque la FIFA no se mete en esto, solo como separador, -que dice que- no se toca Ecuador, Ecuador está en Qatar", expresó en conversación con Debate Fútbol de DirecTV Sports.

"Por eso se ve que hay un silencio de mausoleo y catedral de todos los chilenos, no de todos los chilenos, porque es un pueblo muy culto e ilustre, sino que de un sector de perdedores que intentan con esto tirar piedras al techo del vecino, pensando que tiene techo de vidrio, pero no hay techo de vidrio", añadió.

Agregó: "El dictamen viene y ellos quieren ahora agarrársela con el jugador, ya no con la selección, sino que las balas van para el jugador, pero también hay un bloqueo que no puedo denunciar públicamente, porque es una estrategia jurídica por parte de los abogados que están liderados por Daniel Crespo, entonces como que esto le da un respiro al clima, a Barcelona, al jugador y a todos".

El caso

La FIFA decidió "abrir procedimientos disciplinarios en relación con el posible incumplimiento de Byron David Castillo Segura" tras la acusación de la federación de Chile por supuesta falsa nacionalidad del jugador ecuatoriano.

Chile presentó ante la FIFA una denuncia en contra de su similar de Ecuador por el "uso de certificado de nacimiento falso, falsa declaración de edad y falsa nacionalidad" del jugador, quien habría nacido en Colombia.

¿Cuántos partidos jugó?

El lateral que milita actualmente en el Barcelona de Guayaquil defendió en ocho partidos de la eliminatoria a Ecuador, en los que conquistó 14 puntos.

Castillo jugó para Ecuador en los empates ante Argentina (1-1) y Chile (0-0), en las victorias frente a Venezuela (1-0), Chile (2-0), Bolivia (3-0) y Paraguay (2-0) y en las derrotas frente al seleccionado guaraní (3-1) y Uruguay (1-0).

¿Por qué se beneficia Chile?

En caso de que perdiera los puntos logrados en dichos encuentros, Ecuador, que terminó el clasificatorio en cuarto lugar con 26 puntos, caería al último escalón con 12 unidades.

Chile, por su parte, sería el principal beneficiado, ya que sumaría cinco puntos y treparía al cuarto lugar con 24 unidades, los mismos que Perú, pero con mejor saldo de goles, lo que le permitiría clasificar de manera directa a Catar-2022.

Por Sudamérica, se clasificaron a Catar 2022 Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador, mientras que Perú quedó en quinto lugar y accedió a un repechaje contra una selección de la confederación asiática que se jugará en junio.

Ecuador integra el Grupo A del Mundial, que se disputa entre el 21 de noviembre y 18 de diciembre y en el que debutará contra el anfitrión Catar, para después enfrentar a Senegal y Países Bajos.

La acusación de Chile

En un comunicado de prensa, la Federación chilena explicó que el 4 de mayo envió a la Comisión Disciplinaria de FIFA "una denuncia contra el jugador Byron David Castillo Segura y la Federación Ecuatoriana de Fútbol, debido al uso de certificado de nacimiento falso, falsa declaración de edad y falsa nacionalidad por parte del mencionado jugador".

De acuerdo a la información emanada en Chile, "existen innumerables pruebas que el jugador nació en Colombia, en la ciudad de Tumaco, el día 25 de julio de 1995, y no el 10 de noviembre de 1998, en la ciudad de ecuatoriana de General Villamil Playas".

"El mundo del fútbol no puede cerrar los ojos ante tantas pruebas. No se puede aceptar la práctica de irregularidades graves y conscientes en el registro de jugadores, sobre todo cuando hablamos de una competición mundial. Debe existir juego limpio dentro y fuera de la cancha", agregó el comunicado de la federación chilena.