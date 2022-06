" Me seduce la idea": Portero que buscaría Colo Colo ante la lesión de Brayan Cortés

02 jun. 2022 - 18:21 hrs.

¿Qué pasó?

Ante la lesión de Brayan Cortés, portero titular de Colo Colo que fue operado de los meniscos, surgió la posibilidad de que el elenco albo incorpore un nuevo arquero para que compita con Omar Carabalí de cara a los primeros desafíos de la segunda rueda del Campeonato Nacional.

Dos son las opciones que han sonado para arribar al estadio Monumental y ambos se mostraron muy dispuestos a asumir un desafío de ese tamaño.

Mauricio Viana podría llegar al Cacique

Una de las posibilidades es el exarquero de Santiago Wanderers, Mauricio Viana.

En conversación con radio ADN, el actual meta de Deportes Puerto Montt asumió que la idea de llegar a Colo Colo le gusta.

“Siempre me he entregado por completo en los clubes que he estado, lo mismo sería en Colo Colo. Me seduce y me agrada la idea” declaró.

Viana también abordó la competencia que tendría en el arco del Cacique si su traspaso se concreta.

“Es un gran desafío y responsabilidad, tengo que ir a competir con Brayan (Cortés) que es nuestro seleccionado chileno y con Omar (Carabalí) que ha ido agarrando experiencia cada vez más, con los partidos que le ha tocado jugar” añadió el portero de 32 años.

Un arquero que podría retornar

Otro posible refuerzo para el arco de Colo Colo es Raúl "Araña" Olivares. El jugador es formado en las canchas del estadio Monumental y ya defendió el pórtico albo en el pasado. Ante la posibilidad, el arquero que hoy milita en el fútbol boliviano no negó que es una opción que lo ilusiona.

Entrevistado por Radio Cooperativa, Raúl Olivares declaró que "si me llaman, sería una hermosa oportunidad volver a Colo Colo, porque lo llevo en el corazón. Uno se acuerda cuando era pequeño en las canchas de entrenamiento. Sería un sueñ, y si se da la oportunidad, jamás le cerraría las puertas a Colo Colo".

Aunque el portero tiene contrato vigente por dos años más con Universitario de Vinto, Olivares no ocultó sus deseos de retornar a Macul.

"El teléfono está cargado por si se animan desde Colo Colo. Yo jamás me voy a cerrar, conozco de chico a Daniel Morón, y sabe lo que puedo aportar. Si Colo Colo llega a llamar, sería hermoso" comentó la "Araña".