"Es indigno": Ministra del Deporte y la falta de ambulancia en el Superclásico femenino

02 jun. 2022 - 16:18 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este miércoles se jugó el Superclásico femenino entre Universidad de Chile y Colo Colo en el Centro Deportivo Azul. Sin embargo, la victoria alba por 1-0 pasó a segundo plano, debido a que en los últimos minutos del partido la delantera popular, Javiera Grez, chocó con la arquera Antonia Canales, requiriendo asistencia del cuerpo médico.

Estos solicitaron el ingreso de la ambulancia, pero en el recinto no contaban con el vehículo de emergencia, por lo que la jugadora debió ser trasladada a un centro asistencial en un furgón de Carabineros.

Ministra del Deporte condenó lo sucedido

Ante esta situación, varias fueron las reacciones dentro del mundo del fútbol femenino nacional.

La ministra del Deporte, Alexandra Benado, por ejemplo, lamentó el hecho a través de su cuenta de Twitter y exigió mejores condiciones para las futbolistas profesionales.

"Lo que sucedió en el encuentro entre Colo Colo y la U es indigno. Las jugadoras de fútbol deben tener las condiciones básicas para ejercer su profesión de manera segura. Clubes deben velar por logística de los partidos y la ANFP que organiza el torneo debe fiscalizar cumplimento" expresó la ministra.

Declaración de la ANJUFF

Desde la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino en Chile también lanzaron una declaración pública condenando lo sucedido.

"Es impresentable que un partido del campeonato nacional se haya desarrollado sin la presencia de ambulancia en el recinto", se sostuvo.

Denuncia arbitral

La árbitra del encuentro, Madelaine Rojas, denunció en su informe del partido a Universidad de Chile por no contar con una ambulancia en la cancha Leonel Sánchez, al momento de estar la jugadora colocolina inconsciente.

"Tras la evaluación se solicita ambulancia de manera urgente, la cual no se encuentra en el recinto", dice el documento, para luego añadir que "no hubo ambulancia, por lo cual no se cumple con lo mencionado en el artículo 49 de las bases del Campeonato donde se menciona que 'será obligación del club local disponer para cada partido, de una ambulancia'", se expuso.

La árbitra también denunció varios incidentes con la barra del conjunto local.

Javiera Grez está estable

El parte médico de Colo Colo indica que la jugadora "sufrió un traumatismo encéfalo craneano en el final del partido. La jugadora está consciente y estable, en evaluación en clínica MEDS".

Desde el elenco albo también podría haber una denuncia ante la ANFP por las negligencias en este Superclásico femenino.