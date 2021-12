Blackburn Rovers dedicó a Ben Brereton video con sus 20 goles de la temporada 2021

Continúa la locura por Ben Brereton Díaz y su tremenda racha goleadora con el Blackburn Rovers, en la Championship, donde con su gol en el triunfo ante el Barnsley cerró este 2021 con 20 dianas en la competencia.

Ahora fue su propio club que destacó al atacante de la Selección Chilena, tras dedicarle un video donde mostró todas las anotaciones que realizó el ariete en este último semestre.

Son casi 3 minutos de duración del registro, donde el futbolista aparece siempre sonriente llegando al entrenamiento, la bandera chilena y además la palabra "vamos".

𝐕𝐚𝐦𝐨𝐬, 𝐁𝐁𝐃! 🇨🇱



Enjoy all 2⃣0⃣ of @benbreo's @SkyBetChamp goals from the 2021-22 season, so far. 🔥#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/SIqnpggfMe