A finales de los años 90', Shaquille O'Neal se consolidaba como uno de los mejores jugadores de la NBA, con promedios récord, con un dominio en el juego y con buenos contratos económicos que supo aprovechar al máximo.

En 1995, el entonces jugador firmó un millonario contrato con Los Ángeles Lakers de 7 siete años por la cifra de 122 millones de dólares, que luego usó para nuevas inversiones que le dieron sus frutos.

En la actualidad, Shaquille O'Neal es directivo de la cadena de pizzerías Papa John's, además es dueño de 155 restaurantes de Five Guys, 40 gimnasios, 150 centros de lavado de coches, inversiones inmobiliarias y una participación en los Sacramento Kings (NBA).

De los primeros inversionistas de Google

Antes de que Google llegara a cotizar en la bolsa, la estrella de la NBA invirtió parte de su capital en la gigante tecnológica, esto tras haber rechazado un acuerdo con Starbucks.

En el programa de Ellen DeGeneres, el aplaudido es deportista relató cómo fue rechazar esa propuesta de inversión y como por accidente llegó a apostar por Google.

"El CEO Howard Shultz (de Starbucks) me dijo 'Shaq, quiero abrir Starbucks en comunidades afroamericanas'. Yo, cuando crecí, nunca había visto a los negros beber café. Así que miré al dueño de Starbucks y le dije 'no va a funcionar, la gente negra no bebe café'. Así que ahora cada vez que voy a Starbucks y veo gente negra bebiendo café me arrepiento profundamente", dijo.

Meses después, en 1995, el entonces jugador de los Lakers estaba en la recepción de un hotel jugando con los niños de un hombre de negocios que se encontraba en una reunión.

El sujeto, al salir, agradeció el gesto de O'Neal y aprovechó el momento para invitarlo a invertir en una pequeña compañía tecnológica llamada Google.

"Invertí y luego tuve un gran retorno", relató Shaq en el programa, donde agregó que todavía pertenece al grupo de personas que tienen dinero dentro de la empresa estadounidense.

Inspirado en Jeff Bezos

La ex estrella del baloncesto dijo en una entrevista con Wall Street Journal que "probablemente cuadruplicó" su patrimonio neto después de adoptar una estrategia de inversión similar al fundador y CEO de Amazon, Jeff Bezos.

"Escuché a Jeff Bezos decir una vez que hace sus inversiones basadas en si van a cambiar la vida de la gente, y una vez que comencé a hacer esa estrategia, creo que probablemente cuadruplicaba lo que valía", indicó.

Las inversiones tecnológicas de Shaq también incluyen sus participaciones en Apple y Ring, que fue adquirida por Amazon por 1.000 millones de dólares, de acuerdo con un reporte de Business Insider.

Se estima que el patrimonio neto del exjugador sea de más de $350 millones, obteniendo solo $22 millones al año por patrocinios con marcas.