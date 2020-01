Alexis Sánchez podría volver a jugar tras 93 días alejado de las canchas

Inter de Milán afrontará este martes 14 de enero su partido ante Cagliari por los octavos de final de la Copa Italia 2020.

Y de cara al desafío, los hinchas se ilusionan con ver en acción a Alexis Sánchez, quien tras volver a las convocatoria del elenco lombardo en la Liga Italiana, aún no ve acción en cancha.

¿Desde cuándo que Alexis Sánchez no juega un partido oficial?

El último partido que jugó Alexis Sánchez fue el 12 de octubre de 2019 y se registró defendiendo a la Selección Chilena en el empate 0-0 ante Colombia en el Estadio Rico Pérez de Alicante.

En ese cotejo, el ariete salió lesionado en los 88’ y debió operarse para ser sometido a una cirugía plástica en los tendones del tobillo izquierdo, intervención que los mantuvo dos meses y medio fuera de las canchas.

Así ya suma 93 días sin jugar un partido oficial y por el Inter el último duelo que disputó fue el 2 de octubre de 2019, en la caída por 2-1 ante Barcelona en el Camp Nou por Champions League.

Ahora ante Cagliari espera su oportunidad, siendo su única aparición en cancha el pasado 7 de enero, en un partido amistoso, donde su elenco se impuso 4-1 a 1913 Seregno Calcio, en que registró un pase gol.

Sobre por qué no fue considerado ante Atalanta (1-1), el DT Antonio Conte aseveró que "estoy intentando que Sánchez vuelva cuando esté en forma. Los jugadores tienen que estar bien para ponerlos en la cancha. No soy deficiente ni quiero hacerme daño. Si no hago entrar a un jugador no es porque esté loco".

El desafío por Copa Italia se juega este martes a las 16:45 horas con la cobertura de Mega Deportes y la transmisión en vivo de Directv Sports.