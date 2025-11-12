Ofertas laborales en el sector público que no requieren experiencia previa: Estos cargos pagan sueldos de hasta $2 millones

12 nov. 2025 - 19:00 hrs.

El portal de Empleos Públicos del Servicio Civil publica continuamente una serie de cargos disponibles para quienes cumplan con los requisitos establecidos y deseen formar parte del sector público de Chile. Algunos de ellos no exigen contar con experiencia previa.

Son cientos de cargos publicados regularmente y algunos de ellos ofrecen sueldos de hasta $2 millones de pesos mensuales a quienes cumplan con los requisitos establecidos en cada oferta laboral.

Cargos sin experiencia que pagan hasta $2 millones mensuales

Actualmente, destacan dos empleos que no exigen experiencia previa cuyos salarios superan el millón de pesos. Uno de ellos incluso se acerca a los $2 millones mensuales:

Se busca un médico general de reemplazo para el Hospital Adriana Cousiño de Quintero en la Región de Valparaíso, con un sueldo bruto de $1.322.260. La segunda posición corresponde a un profesional analista de gestión estratégica para trabajar en Santiago, con un sueldo bruto de $1.954.711, siendo la oferta mejor remunerada actualmente disponible en el portal.

Otras ofertas laborales

El Estado también presenta ofertas para otros cargos sin experiencia previa, ofreciendo salarios igualmente competitivos. Entre las posiciones disponibles se encuentran:

Auxiliar de aseo y mantención (temporada piscina Club de Campo): $691.500 bruto. Técnico en enfermería superior (temporada piscina Club de Campo): $750.000 bruto. Médico Traumatólogo/a - Hospital San Juan de Dios (San Fernando): Revisa en el portal específico de la convocatoria. Técnico en Imagenología - Hospital de Peñaflor: $594.452 bruto. Auxiliar de Mantención 3ER Turno en vías de 4TO: $794.228 bruto. Auxiliar de servicio hogar protegido - Hospital de Ancud: $471.325 bruto Médico Psiquiatra Infanto Juvenil - Hospital San Juan de Dios (San Fernando): Revisa en el portal específico de la convocatoria. Técnico en enfermería - Hospital Regional Dr. Leonardo Guzmán (Antofagasta): $738.868 bruto. Auxiliar de servicios - Instituto de Investigaciones Científicas y Tecnológicas: $728.379 bruto. Técnico en Alimentación (Reemplazo) - Hospital Geriátrico Paz De La Tarde (Limache): $632.415 bruto. Administrativo/a para la Unidad de Decretación del Departamento de Recursos Humanos (Copiapó): $803.608 bruto.

¿Cómo postular a los cargos del Estado?

Para postular necesitas contar con una cuenta en el sitio web de empleos públicos (Revisa aquí).

Una vez dentro, selecciona la casilla “No pide experiencia” ubicada en el lado izquierdo de tu pantalla si buscas convocatorias sin requerimiento de trayectoria laboral previa.

Completa tu currículum en línea con toda la información solicitada. Luego, haz clic en “postular a la convocatoria” e inicia sesión con tu cuenta del Servicio Civil, ingresando con Clave Única o creando un usuario nuevo en el sitio si no tienes cuenta registrada.

Posteriormente, debes subir los documentos solicitados en las convocatorias específicas, como copia de cédula de identidad, certificado que acredite tu nivel educacional y certificado de especialización, entre otros, según lo requiera cada puesto específico.

