Elecciones 2025: ¿Cómo funcionará el comercio este domingo en el país?

10 nov. 2025 - 19:00 hrs.

Este lunes comienza la recta final para que la población chilena acuda a las urnas el próximo domingo 16 de noviembre por las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias. Como ocurre en todas las instancias de este tipo, la jornada será feriado legal en todo el país.

¿Qué significa esto? Según las leyes 18.700, 19.973, 20.515 y 21.073, el feriado legal obliga al cierre de diversas actividades comerciales en todo Chile. Esta medida afectará directamente a un grupo importante de trabajadores y trabajadoras.

¿Cómo funcionará el comercio el domingo 16 de noviembre?

La medida afecta directamente a trabajadores y trabajadoras de establecimientos de comercio y servicios que atiendan al público, cuando laboren en centros o complejos comerciales administrados bajo una misma razón social o personalidad jurídica.

Por esta razón, malls, strip centers, supermercados y otros locales ubicados dentro de recintos con administración común deberán cerrar sus puertas.

La medida se aplicará desde las 21:00 horas del sábado 15 de noviembre hasta las 06:00 horas del lunes 17 de noviembre.

En cambio, el resto del comercio —como supermercados independientes, grandes tiendas no integradas o locales independientes— podrá operar con normalidad, garantizando siempre el derecho de trabajadores y trabajadoras a ejercer su voto.

¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento?

La Dirección del Trabajo informó que recibirá denuncias el domingo 16 de noviembre entre las 09:00 y las 14:00 horas a través de su Canal de Atención Telefónica (CAT): 600 450 4000.

Las materias fiscalizables y sus sanciones son las siguientes:

No otorgamiento del feriado legal obligatorio: Aplicable a trabajadores y trabajadoras del comercio en centros o complejos administrados bajo una misma razón social o personalidad jurídica. Negativa a otorgar permiso a vocales de mesa, miembros de colegios escrutadores o delegados de Junta Electoral Incumplimiento del permiso de tres horas para sufragar

En caso de no cumplir, las empresas se arriesgan a multas entre 3 y 60 UTM (entre $208.626 y $4.172.520), según el tamaño de la empresa.

Todo sobre Elecciones Chile