¿Qué te parece la medida?: ME-O propone eliminar la marihuana de la lista de drogas más restrictivas

09 nov. 2025 - 20:33 hrs.

¿Qué pasó?

El candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami (ME-O) fue partícipe de la Expoweed 2025, una de las ferias de cannabis más relevantes del país, donde abordó su propuesta de regulación de la marihuana y compartió una reflexión personal sobre el consumo.

"Toda mi vida no he defendido la persecución innecesaria en un mundo donde tenemos muchos crímenes organizados. Es mezclar peras con manzanas. Quiero sacar de la lista uno a la marihuana", señaló el aspirante a La Moneda al medio Prensa Trap.

El exdiputado planteó que las actuales políticas de fiscalización no son efectivas y distraen recursos policiales de delitos más graves. "Me parece un absurdo que los carabineros se dediquen a esto. Hay un millón y tanto de denuncias al año, y un 7% son por esto, la gran mayoría por consumo", comentó.

¿Legalización de la marihuana?

Consultado sobre una eventual legalización, Enríquez-Ominami pidió avanzar gradualmente: "Primero vamos por parte", dijo, explicando que su compromiso inmediato es eliminar la marihuana de la Lista 1 de estupefacientes.

El candidato reconoció además que probó la sustancia en su juventud, aunque aseguró que no forma parte de su vida actual. "A mí no me gusta la marihuana, aunque la probé de joven", afirmó.

Por último, cerró con un matiz sobre su postura: "No me gusta, pero en el arbitraje del Estado no quiero que te persigan por consumir. Por traficar, sí".

