"La mayor farra de la historia": ME-O hace duro diagnóstico del Gobierno de Boric en "El Candidato"

El candidato independiente Marco Enríquez-Ominami fue el quinto entrevistado del programa "El Candidato" de Mega, espacio en el cual respondió a las preguntas de Juan Manuel Astorga, Constanza Santa María, Tomás Mosciatti y José Antonio Neme.

El político habló sobre pensiones, política internacional y el actual gobierno, aunque también hubo espacio para abordar su vida personal, instancia en la que se emocionó hasta las lágrimas al hablar de su padre adoptivo, Carlos Ominami.

Su opinión sobre el Gobierno de Boric: "La mayor farra de la historia"

El candidato dio su opinión sobre el gobierno del Presidente Gabriel Boric y dijo que "en educación no hizo lo que prometió y nos dejó peor, porque en calidad estamos en un problema grueso".

"Yo creo que fue una gran farra, la mayor farra de la historia, porque tuvimos, como nunca, 2/3 de la (Convención) Constituyente; todos los gobernadores de Chile, menos uno; todos los alcaldes de las capitales, menos Punta Arenas. Teníamos todo y terminamos en nada. Ahora, no quiero eximir de esto a la derecha dura", señaló.

Siguiendo con su diagnóstico, ME-O acusó que "(el Gobierno) es el carburante de José Antonio Kast y (Johannes) Kaiser. El que Kaiser puede ser ministro del Interior en Chile, es responsabilidad del Gobierno".

"¿Usted trata a Nicolás Maduro de presidente?"

En su segmento "De Frente", Tomás Mosciatti le preguntó a ME-O si es que trata a Nicolás Maduro de "presidente", pero el candidato presidencial evadió la pregunta y solo remarcó: "Yo lo que quiero es soluciones. No me gusta la crisis democrática. Siete millones de venezolanos fuera de un país es una evidencia suficiente del fracaso de un proyecto acosado, pero yo quiero solucionar esto... Yo no reconozco el proceso electoral y quise que se repitieran las elecciones".

Pese a la insistencia de Mosciatti en la pregunta, Enríquez-Ominami no aclaró si es que llama "presidente" a Nicolás Maduro.

¿Qué haría con la edad de jubilación de las mujeres?

En "Hasta Cuándo", Constanza Santa María le preguntó al candidato sobre la idea de subir la edad de jubilación de las mujeres desde los actuales 60 hasta los 65 años, ante lo que el entrevistado se mostró en desacuerdo.

"La jubilación es hasta los 60 años, pero la verdad es que buena parte de los beneficios son a partir de los 65. Es súper injusto y me parece que lo que hay que hacer es al revés, es decir, adelantar de 65 años hacia atrás los beneficios de pensiones para los chilenos y sobre todo para las mujeres", argumentó.

En esa línea, agregó que "las mujeres más pobres viven 17 años menos que las mujeres más ricas, por lo tanto, es injusto este asunto. No tiene sentido seguir castigando a las mujeres retrasando la fecha de jubilación".

La emoción de ME-O al hablar de su padre

Hacia el término del programa, ME-O fue entrevistado por Juan Manuel Astorga, quien le preguntó por su padre adoptivo, Carlos Ominami, quien se encargó de cuidarlo y criarlo tras el asesinato de su padre biológico, Miguel Enríquez, en 1974.

El candidato expresó: "Lo adoro a Carlos, espero no emocionarme". Sin embargo, acto seguido, el candidato no pudo contener la emoción y tuvo que pausar su respuesta. "Espérame un segundo... trato de no derrumbarme", agregó tras varios segundos.

"¿Tú dirías que parte de lo que eres hoy, y de estar sentado aquí y ser candidato presidencial, es Carlos Ominami?", le preguntó Astorga, ante lo cual Marco Enríquez-Ominami rompió en llanto. Más adelante reconoció que está distanciado de él, aunque lo quiere mucho. “Me puse el apellido porque era un reconocimiento a un tipo de se bancó a un insoportable como yo”, manifestó.

