"El Candidato": Mira en vivo la entrevista de Coni Santa María, Astorga, Neme y Mosciatti a Marco Enríquez-Ominami

30 oct. 2025 - 19:05 hrs.

Este jueves 30 de octubre, Mega transmite el quinto capítulo de "El Candidato", programa político que posee un formato innovador marcado por distintos segmentos que abordan contingencia, programa político y faceta personal. En esta oportunidad, el invitado es el candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami.

El programa es conducido por Juan Manuel Astorga y cuenta con la participación de Constanza Santa María, Tomás Mosciatti y José Antonio Neme.

La distribución de los segmentos es la siguiente:

" ¿Hasta Cuándo? ": Constanza Santa María visibiliza los principales problemas que afectan a la ciudadanía para conocer las propuestas del candidato para enfrentarlos.

": Constanza Santa María visibiliza los principales problemas que afectan a la ciudadanía para conocer las propuestas del candidato para enfrentarlos. " Al Pizarrón ": Juan Manuel Astorga modera el segmento en que un grupo de niños y jóvenes plantean sus inquietudes sobre el Chile del futuro.

": Juan Manuel Astorga modera el segmento en que un grupo de niños y jóvenes plantean sus inquietudes sobre el Chile del futuro. " Malditas Redes ": José Antonio Neme repasa lo que dicen las redes sociales sobre los candidatos, generando una conversación sobre cómo el candidato se relaciona con esas plataformas.

": José Antonio Neme repasa lo que dicen las redes sociales sobre los candidatos, generando una conversación sobre cómo el candidato se relaciona con esas plataformas. " De Frente ": Tomás Mosciatti, con su sello frontal y agudo, entrevista en profundidad a los candidatos sobre los temas más urgentes de la actualidad.

": Tomás Mosciatti, con su sello frontal y agudo, entrevista en profundidad a los candidatos sobre los temas más urgentes de la actualidad. " Túnel del Tiempo ": Es un momento íntimo donde cada candidato se reencuentra con su pasado, recordando momentos claves de su vida y reflexionando sobre las decisiones que han marcado su camino.

": Es un momento íntimo donde cada candidato se reencuentra con su pasado, recordando momentos claves de su vida y reflexionando sobre las decisiones que han marcado su camino. "El Candidato": Juan Manuel Astorga entrevista a los candidatos de manera analítica y reflexiva sobre su trayectoria.

Mira "El Candidato" en YouTube

El quinto capítulo de "El Candidato" es emitido a las 19:30 horas de este jueves, luego de Meganoticias Prime. Sin embargo, si te lo pierdes, puedes revivirlo en la cuenta oficial de YouTube de Meganoticias (haz clic aquí).

Todo sobre Programa El Candidato A de Mega