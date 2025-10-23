"En Chile hay persecución política": Franco Parisi explica por qué vive en el extranjero en "El Candidato"

23 oct. 2025 - 20:40 hrs.

El candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, participó en el cuarto capítulo del programa político de Mega "El Candidato", donde respondió a preguntas sobre la contingencia y su programa.

La relación con sus hijos, el retiro de fondos de las AFP y la legalización de la marihuana fueron algunos de los temas que abordó Parisi. Además, afirmó que "en Chile hay persecución política".

"En Chile hay persecución política"

Parisi afirmó que en el país "hay persecución, porque si uno tiene un diferente pensamiento político, hay persecución económica". En ese sentido, acusó: "Yo me tuve que ir de Chile buscando mi trabajo, comer".

"Hay persecución política y es verdad. No estoy diciendo 'qué horrible', es verdad y existe. En Chile existe este asunto de la camarilla que se andan cuidando entre ellos, y yo soy un outsider de la política y, por lo tanto, había que sacarme. Es normal eso, yo no estoy llorando, es un costo que tengo que pagar", detalló.

Sobre este punto, reveló que "me habían ofrecido un cargo de decano en una universidad que comenzaba en dos o tres días más, y me llaman y me dicen 'Franco, lo siento'... En Chile hay persecución política y es una pena. De hecho, iba a tener un programa de radio en la Radio de la Universidad de Santiago y llamó el vicerrector para que me sacaran".

Retiros de fondos de AFP

El abanderado del PDG se manifestó a favor de los retiros de fondos de AFP, proponiendo un modelo en el que sean "responsables, no inflacionarios", para lo cual buscaría que el dinero vaya al pago de las deudas.

"Hay dos millones de mujeres que están endeudadísimas. La deuda promedio es de $1.600.000, la tasa de interés que te cobran es un 45%, tus fondos te rinden un 7%. Lo que decimos nosotros no es que la plata vaya a tu bolsillo; con Parisi presidente voy a ir a negociar con la institución financiera para que te hagan un descuento de al menos 30%. No es inflacionario porque no es plata para el bolsillo", explicó.

"La deuda en la cabeza de las mujeres -esto no es peyorativo- les impacta mucho más, es un problema más serio que para el hombre... Son dos millones de mujeres que la están pasando pésimo... Yo quiero negociar por ellas, yo las voy a cuidar", aseguró.

Legalización de la marihuana

Parisi también dijo estar a favor de la legalización de la marihuana para el uso recreacional, tal como funciona en Massachusetts, Estados Unidos.

"Se necesita más educación, sí, se necesita prevenir, sí", reconoció, al mismo tiempo que propuso "la misma legislación que existe en Massachusetts: educar de que incrementos en el uso e intensidad de la droga es peligroso, por eso queremos destinar entre 30 y 50 millones de dólares a las fundaciones".

Respecto a los datos del Observatorio de Drogas de Chile del Senda, que afirman que el consumo de cannabis ha aumentado en lugares como Massachusetts después de su legalización, respondió: "Está mal hecho y el Senda no sirve para nada... En todo el mundo ha aumentado independiente de la legalización".

"Yo soy millonario, pero me lo gané con mi plata"

En su segmento "De Frente", Tomás Mosciatti cuestionó al candidato por haber dicho que "Jeannette Jara es millonaria" cuando su propia declaración de patrimonio no está lejos de la carta oficialista para llegar a La Moneda. Ante la consulta de por qué realizó esa afirmación, insistió: "Porque tiene mucha plata".

"Tiene cuatro propiedades", aseguró, precisando que él solo cuenta con una en Estados Unidos, aunque con un valor de 700 mil dólares.

Finalmente, concluyó: "Yo soy millonario, pero me lo gané con mi plata y nunca le sacaré plata al Estado".

¿Cómo es la relación con sus hijos?

En el ámbito más personal, Franco Parisi se enfrentó a la pregunta de si le hubiese gustado que su relación con sus hijos fuera como la que tuvo con su padre. "No, creo que eran distintos momentos, distintas personas", señaló, expresando que "yo creo que no hay como un modelo que tiene que ser aplicado a todo el mundo".

Ante la decisión de que sus hijos se dieran vuelta el apellido, anteponiendo el de la madre, el candidato sostuvo que "creo que fue muy bueno eso. De hecho, yo lo propuse, fui un motor de aquello porque no quería que le hicieran bullying... Yo estoy feliz que lo hicieran".

Consultado sobre cómo es la relación con sus hijos, respondió que "es lo que tiene que ser, como tiene que ser, dadas las situaciones que hay".

