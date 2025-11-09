09 nov. 2025 - 22:18 hrs.

¿Qué pasó?

El próximo domingo se realizarán las elecciones presidenciales y parlamentarias, proceso que no podría desarrollarse sin la colaboración de los vocales de mesa. Sin embargo, los criterios del Servel no siempre son los adecuados y así lo demuestra el caso de una joven con parálisis cerebral que fue seleccionada para esta tarea.

De acuerdo a Radio Bio-Bio, la joven de 30 años fue seleccionada por segunda vez para cumplir esta labor en la Mesa 42 de la Escuela Bellavista de la comuna de Tomé, región del Biobío, pese a que tiene varias complicaciones de salud como parálisis cerebral, microcefalia y epilepsia que la mantienen postrada.

1 Hallan cuerpo de una mujer flotando en humedal de Isla Rocuant en Talcahuano 2 Incumplió su arresto domiciliario y asesinó a un joven músico con 10 puñaladas para robarle su mochila en Puerto Montt 3 Se decomisaron celulares, dinero y alcohol: Gendarmería aparta a 23 internos por "carrete" viral en Santiago 1 4 "No entiendo cómo pasan estas cosas": Joven con parálisis cerebral fue designada vocal de mesa por segunda vez 5 Tienda de ropa cierra su local en Santiago Centro: Está con remate final de 3 prendas por $25 mil Lo más visto de Nacional

Insólitamente, pese a que su madre justificó debidamente su diagnóstico médico, la joven igualmente fue multada con 3 UTM (unos $208.000) la primera vez que fue seleccionada y no se presentó como vocal de mesa.

"No entiendo cómo pasan estas cosas"

"Ella está postrada con dependencia severa", explicó su madre, Cecilia Villouta, quien no entiende cómo su hija fue nuevamente seleccionada si la vez anterior incluso presentó su certificado de atención en el Policlínico de Neurología del Hospital Las Higueras de Talcahuano.

"No entiendo cómo pasan estas cosas, cuando cada persona tiene su Credencial de Discapacidad, están inscritas en el Registro Civil y yo había ido a dejar los antecedentes de ella, los certificados médicos, todo eso y nuevamente sale vocal de mesa", lamentó Cecilia.

Ante esta situación, el exsenador Alejandro Navarro interpuso un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Concepción, para así tratar de evitar que la joven sea multada nuevamente, ya que, evidentemente, esta vez tampoco no podrá cumplir con esta designación obligatoria.

Todo sobre Vocales de mesa