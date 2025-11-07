Elecciones 2025: ¿Cuánto pagan por ser vocal de mesa?

07 nov. 2025 - 16:00 hrs.

El Servicio Electoral (Servel) ya publicó la nómina final de vocales de mesa, quienes deberán presentarse de manera obligatoria a las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 que se llevan a cabo el domingo 16 de noviembre.

De acuerdo con la Ley N.º 18.700 sobre Votaciones Populares y Escrutinios, quienes sean vocales de mesa o integrantes del Colegio Escrutador recibirán un pago por realizar esta importante labor cívica una vez completado el proceso electoral.

¿Cuánto pagan por ser vocal de mesa?

La ley establece un pago de 2 tercios de una Unidad de Fomento, es decir, un monto cercano a los $26.415 por cumplir esta responsabilidad electoral.

Además, quienes participen por primera vez en la capacitación recibirán un monto extra de poco más de $8.000, incentivando la participación de nuevos vocales en el proceso democrático.

El bono es administrado por la Tesorería General de la República, quienes señalan que no constituye renta imponible ni tributable, por lo que no está sujeto a descuentos de ningún tipo.

Multa por no presentarte

Eso sí, el pago no se realiza el mismo día de las elecciones. Se paga dentro de los 30 días siguientes a la jornada electoral y puede cobrarse de dos formas: mediante cheque enviado al domicilio del vocal o a través de un depósito bancario, si el vocal entrega los datos de su cuenta corriente.

Recuerda que ser vocal de mesa es una obligación legal, y quienes incumplan esta función se exponen a multas que fluctúan entre 2 y 8 UTM, lo que equivale aproximadamente a montos entre $137.000 y $549.000, de acuerdo al valor de la unidad a noviembre de 2025.

¿Cómo revisar si soy vocal de mesa?

Puedes verificar si saliste en la nómina de vocales de mesa para las elecciones del domingo 16 de noviembre ingresando al sitio oficial del Servel con tu RUT (clic aquí).

Allí encontrarás toda la información sobre tu designación y los detalles de la mesa donde deberás presentarte.

Todo sobre Vocales de mesa