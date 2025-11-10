Debate presidencial: Revisa la extensa transmisión que tendrá Mega de cara al último cruce entre los candidatos

10 nov. 2025 - 11:28 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este lunes se llevará a cabo el último debate presidencial televisado previo a las elecciones del próximo domingo 16 de noviembre, organizado en esta ocasión por parte de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), y que contará con la participación de todos los candidatos.

El evento, que está programado para que comience a las 21:00 horas, lo podrás ver a través de Mega y sus distintas plataformas, las que contarán con una extensa transmisión previa, durante y posterior al cruce entre los candidatos.

¿En qué plataformas de Mega será transmitido el debate?

El debate será transmitido en Meganoticias Ahora y plataformas digitales de Meganoticias, tales como YouTube, y también por medio de Radio Infinita.

Previo al debate, desde las 18:30 horas, se realizará un segmento conducido por Catalina Edwards con cobertura en terreno.

Posteriormente, desde las 20:30 horas y hasta que finalice el debate, un React se transmitirá en nuestras plataformas digitales para acompañar el encuentro.

Luego, una vez terminada la cita, habrá un panel de análisis compuesto por Catalina Edwards, Mauricio Morales y Gonzalo Müller.

