Lanzan curso gratuito para cuidadores de enfermos con patologías avanzadas: Así puedes inscribirte

06 nov. 2025 - 16:00 hrs.

"Cuidando al cuidador". Ese es el nombre del primer curso de la Academia Conac, una iniciativa lanzada por la Corporación Nacional del Cáncer -organización dedicada a la prevención de esta enfermedad- en el marco de la conmemoración de sus 50 años de vida.

El curso busca entregar educación accesible y de alta calidad a cuidadores, estudiantes y personal de salud en todo el país. Este será completamente gratuito y está dirigido a quienes brindan atención a enfermos con patología avanzada o en proceso de fin de visa.

Este primer curso responde a una necesidad urgente de contribuir a mejorar la calidad de vida de cuidadores y pacientes, así como de construir una red de cuidado humanizado, aseguran desde Conac.

“En nuestra Academia sabemos que cuidar al cuidador es tan importante como cuidar al paciente. Por ello, hemos creado este curso como una respuesta concreta a una necesidad urgente y transversal, que incluye enseñarles cómo brindar una atención humanizada a un paciente, así como entregarles herramientas de autocuidado para su bienestar integral ", dijo Catalina Agosin, directora de la Corporación Nacional del Cáncer.

En concreto, el curso se posiciona como una herramienta práctica, gratuita y 100% online, diseñada como una guía integral (biopsicosocial y espiritual) de cuidados paliativos para cuidadores de enfermos con patología avanzada o en proceso de fin de vida, y que cuenta con Paulina Urrutia como rostro.

Aborda conceptos médicos esenciales, bioética, derechos del paciente, cuidados básicos en domicilio y estrategias de autocuidado. Con una duración de dos horas efectivas, el curso es asincrónico, utiliza herramientas interactivas, promueve el estudio autónomo y la reflexión práctica con especialistas, y cuenta con material descargable complementario.

¿Cómo inscribirse?

Los interesados en recibir inscribirse en este curso, pueden hacerlo a través del siguiente enlace. Una vez dentro del sitio web, solo deberás presionar el botón naranjo que dice "Matricúlate" y completar los datos solicitados

