Sence lanza 8 cursos gratuitos en minería: Conoce cuáles son y cómo inscribirte

29 oct. 2025 - 12:00 hrs.

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) anunció la apertura de ocho nuevos cursos en minería gracias a una alianza con MineClass, Organismo Técnico de Capacitación (OTEC) líder en Latinoamérica especializado en el sector minero. Esta iniciativa busca impulsar la empleabilidad en áreas clave de la industria.

Según informó el organismo, MineClass, con presencia en Chile y Perú, es reconocida por su enfoque en capacitación corporativa mediante el uso de tecnologías que optimizan el desarrollo profesional.

¿Cuáles son los cursos disponibles?

Los cursos son totalmente gratuitos, en línea y con cupos ilimitados a nivel nacional. Estos son:

Planificación Minera Subterránea Planificación Estratégica del Negocio Minero Minería a Cielo Abierto Geología General Minería para No Mineros Economía de Minerales Emprende en Minería Gestión de Proyectos Mineros

¿Cómo postular?

Para inscribirte en uno de estos cursos debes cumplir con los siguientes requisitos: ser mayor de 18 años, contar con RUT chileno y ClaveÚnica.

Pasos para postular:

Ingresa a www.sence.cl o utiliza el buscador “Elige tu curso” (clic aquí). Finaliza el registro con tu RUT y ClaveÚnica. Una vez inscrito, el curso comienza de inmediato y se desarrolla a ritmo del estudiante, según lo informado por Sence.

Romanina Morales Baltra, directora nacional de Sence, destacó: “Con esta alianza buscamos que cualquier persona, hombre o mujer, tenga la oportunidad de formarse en un sector tan estratégico para nuestro país como la minería. MineClass nos entrega una expertiz de primer nivel que se traduce en cursos de alto valor para nuestros usuarios, mejorando significativamente sus opciones de encontrar un buen empleo o emprender”.

