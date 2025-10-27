Talento Digital Reinvéntate: Quedan pocos días para postular a becas gratuitas en cursos de tecnología

27 oct. 2025 - 12:00 hrs.

El plazo para postular a las becas 100% gratuitas en cursos de tecnología del programa “Talento Digital Reinvéntate” del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) está por terminar.

Esta iniciativa busca apoyar a personas cesantes que hayan trabajado con cotizaciones registradas en los últimos meses, entregándoles herramientas digitales para facilitar su reinserción laboral en áreas de alta demanda.

¿Hasta cuándo puedo postular?

Según el portal del Sence, el plazo máximo para postular es hasta el martes 28 de octubre. Los cursos se imparten en modalidad E-Learning, permitiendo estudiar de forma remota.

Además, se entregan dos tipos de subsidios: $4.000 por porcentaje de avance en el curso y $5.000 por porcentaje de avance en el curso (subsidio de cuidado).

Requisitos y cómo inscribirse

Para acceder a estas becas, debes cumplir con los siguientes requisitos:

Estar sin trabajo al momento de la postulación (cesante). Ser mayor de 18 años. Haber finalizado la Enseñanza Media. Para cursos de especialidad: contar con título técnico o profesional en carreras afines. Tener al menos 3 cotizaciones previsionales en los últimos 36 meses. No haber tenido en los últimos 12 meses un ingreso bruto promedio superior a $1.200.000.

El proceso de postulación es sencillo. Ingresa a la página de Talento Digital Reinvéntate, revisa los requisitos y presiona el botón “Postula aquí”. Luego, vuelve a pinchar en "postular" e inicia sesión con tu Clave Única, valida tu identidad y completa tus datos personales.

Si cumples las condiciones, el sistema te redirigirá a la plataforma de Talento Digital para Chile, donde deberás crear una contraseña, aceptar términos y realizar los test de entrada según el curso elegido. Si eres preseleccionado, el ejecutor (OTEC) se contactará para solicitar documentación y comenzar la matrícula.

¿Cuáles son los cursos disponibles?

Los cursos disponibles se dividen en dos líneas: Entry Level (nivel básico) y Especialidad.

Entre los básicos se encuentran Desarrollo de Aplicaciones Front-End, Full Stack Java, Full Stack Javascript, Fullstack Python, Aplicaciones Móviles Android y Diseño UX/UI (este último requiere al menos cuatro semestres en carreras afines).

En la línea de especialidad se ofrecen Fundamentos de Análisis de Datos, Arquitectura Cloud, Ciencias de Datos, Seguridad en Plataformas Computacionales y Product Owner.

