¿Quieres aprender inglés? Postula a curso online y gratuito de 8 semanas de British Council

04 nov. 2025 - 19:00 hrs.

Banco Santander, a través de su portal académico de capacitaciones Santander Open Academy, ya está en su tercer llamado de convocatoria al curso de inglés British Council English, programa online que busca reforzar el dominio del idioma y mejorar las perspectivas laborales de los participantes.

Se trata de 10.000 cupos disponibles para realizar el curso desde casa y a tu propio ritmo, durante 8 semanas. Además, si eres uno de los 1.500 alumnos con mejor desempeño en la fase inicial, conseguirás una formación adicional de 20 semanas con clases online con profesor especializado.

¿Cómo me inscribo?

Primero, es necesario que cumplas con los siguientes requisitos establecidos por el banco:

Ser residente de Argentina, Alemania, Brasil, Chile , Colombia, España, Estados Unidos, México, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido o Uruguay.

de Argentina, Alemania, Brasil, , Colombia, España, Estados Unidos, México, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido o Uruguay. Ser mayor de 18 años en el momento de la solicitud.

en el momento de la solicitud. No es necesario ser cliente actual o futuro del Banco Santander.

Luego, sigue este proceso de inscripción paso a paso definido por Santander:

Solicita el curso a través de Santander Open Academy (ingresa aquí). Regístrate con tu cuenta de Google o LinkedIn, o bien rellena un formulario con tus datos personales.

Descripción de los cursos

Fase 1

El curso de inglés se desarrollará en dos fases. La primera es un programa de materiales online de autoaprendizaje que va desde el 12 de enero al 8 de marzo de 2026:

Disponible para niveles desde A1 a C1

Antes de comenzar, completarás una prueba de nivel para asegurar que se te asigne el curso más adecuado. Si hay error en la asignación (nivel demasiado bajo o alto), dispones de 1 semana para cambiar de nivel

Cada alumno elige un tema y aprende mediante actividades interactivas

Se ofrecen seis temas por cada nivel: tres sobre temas sociales y tres de negocios

Cada tema cuenta con seis lecciones, con un total de 36 lecciones por nivel

Al terminar un tema, recibes una insignia de logro

Puedes acceder a cuatro sesiones Live25 al mes. No son clases online, sino seminarios liderados por un profesor para reforzar gramática o pronunciación

Fase 2

Esta fase consta de 20 semanas adicionales de formación con clases online con profesor, disponible para los 1.500 alumnos con mejor desempeño. Incluye:

18 clases online síncronas con un profesor disponible en horarios de 24 horas. Participarás en clases junto a otros alumnos de diversas partes del mundo, aportando beneficios adicionales al aprendizaje

Deberás asistir a una clase por semana (no es posible hacer dos clases en la misma semana)

Se espera que realices trabajo personal con los materiales disponibles online antes de cada clase

Las clases se pueden reservar con tanta antelación como desees durante el período de vigencia del curso, con horarios muy variados y flexibles (24 horas, siete días a la semana)

Puedes cancelar la clase hasta 24 horas antes de su comienzo sin pérdida de créditos. La no asistencia o no cancelar a tiempo implica pérdida de los créditos

La evaluación formativa está integrada a través de comentarios de los profesores y ayuda individual en el idioma.

Revisa toda la información del curso y los detalles de cada fase (ingresando aquí).

