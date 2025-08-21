Feriado progresivo: Estos son los requisitos para acceder a un día extra de descanso en el trabajo

21 ag. 2025 - 11:30 hrs.

Dentro de los diferentes beneficios y derechos legales que tienen las y los trabajadores del país, se encuentran los feriados progresivos o también llamadas vacaciones progresivas. Eso sí, el requisito para acceder a este no es tan fácil de conseguir.

Según explican desde la Dirección del Trabajo (DT), este es el derecho que tiene todo trabajador de sumar más días de vacaciones legales a las que ya le corresponden cada año, aunque para ello se debe cumplir con varias condiciones.

¿Cuáles son los requisitos para sumar un día extra de vacaciones?

Para poder recibir el beneficio de vacaciones progresivas, las y los trabajadores dependientes del país deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener un contrato de trabajo en la Dirección del Trabajo.

en la Dirección del Trabajo. Sumar por lo menos 10 años trabajados , con el actual o anteriores empleadores ( 120 cotizaciones previsionales). No deben ser 10 años de trabajo continuos necesariamente.

Cumplir 3 años con su actual empleador (36 cotizaciones). Esto aplica después de los diez años trabajado. En otras palabras, el día de vacaciones adicional aplica a partir del decimotercer año trabajado.

Esto quiere decir que cuando un trabajador cumple tres años en el mismo empleo, recibirá un feriado adicional de vacaciones de forma permanente, incrementándose en un día cada 3 nuevos años.

¿Cómo funcionan los feriados progresivos?

Los feriados progresivos se van acumulando a medida que un trabajador sume más años con un mismo empleador.

Por ejemplo, un trabajador entra a una empresa este año 2025. Legalmente tiene 15 días de vacaciones al año, pero si cumple tres años con este mismo empleador, sumaría un día más de vacaciones de forma permanente, por lo que desde el 2028 en adelante pasaría a tener 16 días de descanso de forma anual.

Una vez que el trabajador sume otros tres años más con el mismo empleador, pasaría a tener 17 días de vacaciones desde 2031 en adelante. Así, el beneficio aumenta sucesivamente, sin un límite máximo de días.

Ahora bien, si el trabajador se cambia de empleo, perderá este beneficio y volverá a tener 15 días de vacaciones al año. En ese caso, tendrá que repetir el proceso en ese nuevo trabajo para obtener sus vacaciones progresivas.

¿Cómo solicitar el beneficio de vacaciones progresivas?

La solicitud de vacaciones progresivas se debe gestionar directamente con el empleador, por lo general con el área de recursos humanos.

Sin embargo, si los 10 años trabajados se completan con una empresa diferente a la actual, se debe solicitar un certificado de vacaciones progresivas en tu respectiva AFP, para así acreditar las 120 cotizaciones previsionales que dan derecho a este beneficio.

