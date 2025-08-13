Pago anual del Subsidio al Empleo Joven tiene fecha confirmada: ¿Cuándo será y qué monto puedo recibir?

13 ag. 2025 - 16:30 hrs.

Uno de los beneficios para trabajadores que siempre tiene sus postulaciones abiertas es el Subsidio al Empleo Joven (SEJ), disponible para todos aquellos que tienen entre 18 a 24 años de edad y reúnen otros requisitos socioeconómicos.

Al momento de solicitar el aporte, los aspirantes pueden elegir la modalidad en que desean obtenerlo. Una es mensual, concretada el último día hábil del mes; y la otra es anual, cuya fecha de pago ya fue confirmada por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

¿Quiénes pueden recibir los pagos del Subsidio al Empleo Joven?

Además de estar dentro del citado rango etario, pueden solicitar el Subsidio al Empleo Joven todas las personas que cumplan las siguientes condiciones:

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y pertenecer al 40% más vulnerable de la población.

Ser trabajador dependiente o independiente.

Para dependientes, se debe acreditar una renta bruta anual inferior a $7.948.180 para optar al pago anual o una renta bruta menor a $662.348 para el mensual.

Para independientes, se debe acreditar una renta bruta anual inferior a $7.948.180.

A los independientes se les exige estar al día en el pago de tus cotizaciones previsionales y de salud.

A los mayores de 21 años se les exige licencia de enseñanza media.

De reunir todos los requisitos, la postulación está disponible en esta plataforma (clic aquí), mediante su RUT y Clave Única.

¿Cuándo es el pago anual del Subsidio al Empleo Joven?

Al igual que el Bono al Trabajo de la Mujer, el Sence comunicó que la anualidad del Subsidio al Empleo Joven se pagará el jueves 28 de agosto, mediante transferencia a la cuenta bancaria de los beneficiarios o cobro presencial en sucursales de BancoEstado.

El monto del SEJ anual será de hasta $678.028 para quienes percibieron una renta bruta igual o inferior a $3.390.139 durante 2024. Si el salario fue mayor, la cifra disminuirá hasta incluso llegar a $1.

Por cierto, la mensualidad del subsidio se pagará al día siguiente, el viernes 29 de agosto, de acuerdo a la renta que el beneficiario obtuvo en abril de este año. Su monto será de hasta $44.157.

