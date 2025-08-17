Aguinaldo del sector público: Estos son los montos para el 2025

17 ag. 2025 - 15:00 hrs.

Con la llegada del mes de septiembre, lo primero que se nos viene a la mente es la esperada celebración de las Fiestas Patrias. Lo que también es significado de la entrega de un aguinaldo para las y los trabajadores.

Este beneficio es recibido tanto por trabajadores del sector público, pero también por las y los pensionados. Además, algunos funcionarios de empresas privadas, también suelen tener un aguinaldo monetario o en productos útiles para la fecha.

¿Cuál es el monto del aguinaldo del sector público?

En el caso de los trabajadores públicos, ya se estipuló el monto que recibirán en estas Fiestas Patrias, que no es el mismo que reciben los pensionados.

Este año los trabajadores del sector público recibirán un aguinaldo de $88.667, esto para todos aquellos que perciban una remuneración líquida igual o inferior a $1.025.622 durante el mes de agosto.

En tanto, quienes perciban una remuneración líquida superior a tal cantidad, obtendrán un total de $61.552 como pago de su aguinaldo.

¿Cuándo se paga el aguinaldo del sector público?

En cuanto a la fecha de pago del aguinaldo, no se ha fijado un momento específico para su entrega, pero, como ha ocurrido en años anteriores, se estima que pueda llegar entre el 18 y 24 de septiembre.

Cabe recordar que, para recibir este aporte monetario extra, hay dos requisitos fundamentales, los cuales son ser trabajador del sector público y desempeñar labores en cargos de planta o a contrata al 31 de agosto.

Todo sobre Aguinaldo