Famoso chef derriba uno de los mayores mitos de la cocina chilena: "No sirve para nada"

31 oct. 2025 - 10:45 hrs.

La palta es uno de los alimentos más consumidos y apreciados en los hogares chilenos. A pesar de su alto precio, está presente en desayunos, almuerzos y en la clásica once. Por lo mismo, conservarla en buen estado es siempre un desafío, especialmente para evitar que se oxide y adquiera ese característico color negro.

Uno de los métodos más populares para evitar que la palta se oscurezca es guardarla en el refrigerador junto con su cuesco, una creencia muy arraigada en la cultura chilena. Sin embargo, este método podría no ser tan efectivo como muchos creen.

¿Sirve el cuesco de la palta?

En el canal de Youtube "En Volá", el reconocido chef Heinz Wuth, creador del proyecto "Ciencia y Cocina", abordó este tema y fue categórico al desmentir el mito del cuesco de la palta.

"Chile me va a perdonar, pero el cuesco de la palta no sirve para nada. La palta no tiene ni bluetooth ni wifi", contó entre risas.

"En Chile hay un culto al cuesco de la palta, y yo lo respeto, pero la ciencia tiene que decir que no sirve para nada", agregó.

Ahora bien, aclaró que si se coloca el cuesco sobre la palta molida, "va a proteger la zona que está cubierta, pero con el resto no pasa nada. No tiene ninguna sustancia ni elemento que de ese resultado", argumentó.