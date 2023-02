"Un tsunami caótico de síntomas": Esta es la dolorosa condición que sufre Tati Farkas

27 feb. 2023 - 11:15 hrs.

Tati Farkas, escritora e hija del empresario Leonardo Farkas, confesó sufrir endometriosis. A través de sus historias de Instagram mostró algunos de los incómodos síntomas de la dolorosa condición.

“La realidad es que me causa no querer vivir muchas veces, es muy increíblemente doloroso y estigmatizado (la gente no lo entiende, entonces me siento muy sola), y mis hormonas están fuera de balance. Entonces, causa depresión, ansiedad, estrés, etcétera”, escribió en una de sus historias.

La joven mostró imágenes que dejaron en evidencia cómo la enfermedad, que según ella, cada mes se presenta "como un tsunami caótico de síntomas", cambia su cuerpo.

¿Qué es la endometriosis?

Este es un trastorno bastante común que altera los patrones de crecimiento del tejido endometrial, lo que se suele manifestar con dolores menstruales muy fuertes.

En cada ciclo menstrual, las mujeres acumulan células que recubren el interior del útero, dando forma al endometrio.

En las personas con endometriosis, el tejido también se acumula fuera del órgano y puede aparecer alrededor de otras estructuras reproductivas, como ovarios o trompas de Falopio, como en otras el abdomen (ligamentos, cavidad abdominal o incluso en la vejiga e intestinos).

Triada clásica de endometriosis

- Dismenorrea

- Dispareunia

"La acumulación de tejido anormal fuera del útero puede provocar inflamación, cicatrices y quistes dolorosos. También puede provocar la acumulación de tejidos fibrosos entre los órganos reproductores, lo que hace que se 'peguen' entre sí", detallaron desde la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins.

¿Cómo puedo saber si lo tengo?

Son variados los síntomas que produce la endometriosis, pero el más habitual es el dolor de mediana o alta intensidad. Este se puede sentir tanto en la zona pélvica como en la totalidad del abdomen o la espalda.

¡La endometriosis afecta aproximadamente al 10 % de las mujeres y niñas en edad reproductiva en todo el mundo!

Según Clínica Cleveland, algunos de los síntomas más habituales de la endometriosis son:

Dolor menstrual severo.

Dolor abdominal o en la espalda baja mientras están menstruando o entre periodos.

Dolor durante las relaciones sexuales.

Flujo menstrual abundante.

Sangrado ligero entre periodos.

Problemas de fertilidad.

Defecación dolorosa.

Si bien la causa de la endometriosis no está clara, esta condición sí puede ser tratada. Dependiendo de la gravedad de cada caso, los especialistas podrían recetar anticonceptivos, medicamentos para aliviar el dolor, tratamientos hormonales o incluso cirugías en los casos más extremos.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

