Esta es la razón por la que siempre deberías lavar las paltas antes de cortarlas

Probablemente nunca habías pensado que fuera necesario lavar las paltas antes de utilizarlas, es que como su cáscara no se come, pareciera no ser relevante.

Pero una investigación de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA), reveló que debería ser un paso fundamental en la higienización de alimentos para evitar contaminación y enfermedades.

¿Por qué tengo que lavar las paltas?

Según la evaluación de la FDA, existe la posibilidad de que la superficie de la fruta esté contaminada con patógenos que pueden enfermar a los humanos.

Se testeó para verificar si tenían Salmonella, pero los resultados positivos fueron extremadamente bajos, solo el 0,74% de la mezcla estaba contaminado.

Pero los casos por Listeria monocytogenes fueron más altos y se descubrieron ejemplares de la bacteria en el 17,73% de las muestras.

Una vez que ingresa al organismo, la bacteria puede producir una listeriosis, una enfermedad que causa manifestaciones gastrointestinales, pero que tiene el potencial de convertirse en un problema grave. Los pacientes, especialmente bebés, pueden sufrir de meningitis o una septicemia (infección de la sangre).

Para poder evitarla, desde el organismo estadounidense recomiendan "lavar bien todos los productos bajo el grifo antes de comerlos, cortarlos o cocinarlos", y añaden que "incluso si piensas cortar la corteza o pelar el producto antes de comerlo, sigue siendo importante lavarlo primero para que la suciedad y las bacterias no se transfieran del cuchillo a la fruta".

