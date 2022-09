"Aluciné con un ratón que pasaba por encima de mí": Así es cómo se sienten las parálisis del sueño

13 sept. 2022 - 22:00 hrs.

Parálisis del sueño es un término que ha alcanzado gran popularidad en las redes sociales, y muchas personas han descrito los "demonios" que ven mientras las sufren.

Pero más que solo una de las pasajeras tendencias del mundo hiperconectado, las parálisis del sueño son un problema muy real, que en ocasiones se puede convertir en una experiencia terrorífica.

¿Qué es una parálisis del sueño?

La parálisis del sueño son episodios durante los que una persona se despierta, tiene sus sentidos activos, pero son incapaces de mover su cuerpo.

Desde el sitio WebMD, explican que estas se pueden dividir en dos tipos, dependiendo del momento en que ocurren. Cuando se presentan mientras se está intentando quedar dormido, se trata de una parálisis predormital, pero cuando suceden cuando te estás despertando, se le conoce como una postdormital.

¿Por qué ocurren las parálisis del sueño?

Según el Servicio de Salud Británico, se desconocen las causas exactas detrás de las parálisis, pero sí se sabe el mecanismo por el que ocurren.

Muchos las describen como un error entre las etapas de vigilia y REM del sueño. Es que cuando se alcanza esta última, es en la que se pueden tener los sueños más vívidos, por lo que el cuerpo tiene un mecanismo de protección.

Mientras tenemos estos increíbles sueños, el cerebro libera neurotransmisores que paralizan las neuronas motoras e inhiben los movimientos, excepto aquellos de los órganos esenciales y los de los ojos. De esta manera, si es que estamos soñando con que queremos volar, no nos levantaremos a actuar sobre esto.

Pero cuando ocurre este fallo, y se alertan los sentidos mientras el cuerpo continúa paralizado, se produce la parálisis. Esto es más frecuente en quienes sufren de narcolepsia, entre quienes tienen patrones de sueño irregulares debido a su trabajo o entre familias con historial previo.

¿Cómo se siente?

La clave de este trastorno son las sensaciones. Quienes las padecen se mantienen despiertos, pero son completamente incapaces de mover su cuerpo.

"Se siente como que si no hago todo lo posible por moverme, me quedaré así para siempre. Por lo general, tengo que empezar moviendo un dedo del pie, o de la mano, y luego tengo que mantener ese impulso hasta que me despierte completamente", explicó un usuario en Reddit. "Requiere una cantidad extrema de esfuerzo y si no lo mantengo constante, tengo que empezar de nuevo", añadió.

Pero también pueden involucrar alucinaciones visuales, auditivas o una sensación de ahogamiento y presión en el pecho, lo que suele causar terror, explicaron desde la Fundación del Sueño.

"La más espeluznante que he tenido yo también, estaba tumbado de espaldas (me pregunto si eso lo desencadena más o algo así) y tan claro como el día aluciné con un ratón que pasaba por encima de mi cuerpo", escribió otro usuario en Reddit.

"Entonces me di cuenta de que empezaba a tener problemas para respirar, miré hacia abajo y vi una serpiente negra muy grande envolviéndose en mi torso", añadió el autor del comentario.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

