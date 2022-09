Estudio sugiere que ibuprofeno podría aumentar el riesgo de falla cardiaca en diabéticos

09 sept. 2022 - 08:00 hrs.

Según una nueva investigación presentada al Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología el pasado 26 de agosto, el uso de antiinflamatorios no esteroides (AINE), como el ibuprofeno, podría aumentar las probabilidades de que los pacientes con diabetes tipo 2 sean hospitalizados por una falla cardiaca.

"Aunque la asociación de los AINE con la insuficiencia cardíaca ha sido bien comunicada, estos nuevos datos, aunque procedentes de un registro, reiteran el alto riesgo de insuficiencia cardíaca en pacientes con diabetes mellitus tipo 2", explicó a Pharmaceutical Jorunal, Sotiris Antoniou, director de farmacia del Hospital San Bartolomé en Londres.

Los antiinflamatorios no esteroides suelen ser utilizados como medicina rápida para el dolor generalizado, disminuir la inflamación y bajar la fiebre. Algunos de los más conocidos son el ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, ácido mefenámico y celecoxib.

Según los resultados de esta publicación, el consumo de cualquiera de estos medicamentos está asociado con un aumento del 43% del riesgo de padecer una falla cardiaca.

¿Cuáles fueron los peores fármacos?

Para esta investigación, los expertos solo consideraron a los pacientes diagnosticados con diabetes y que hayan recibido una receta médica que le indicara el consumo de un AINE, por lo que en este trabajo no están consideradas las personas que lo compran libremente en las farmacias.

De los 331.189 pacientes, uno de cada 6 declaró tener al menos una receta para este tipo de medicamentos en un plazo de un año, explicó el autor principal, el Dr. Anders Holt de la Universidad de Copenhague.

Una vez analizados los subgrupos, detectaron que solo el ibuprofeno y el diclofenaco estaban asociados a un riesgo de hospitalización.

Los mismos resultaron no se obtuvieron con el naproxeno y celecoxib, también considerados en el estudio. Los autores teorizan que esto no significaría que no produzcan daño alguno, sino que sería un efecto de la baja muestra de personas con estos remedios recetados.

Pero estos resultados no son concluyentes, debido a la categoría del estudio: "Los resultados sugieren que debe tenerse en cuenta un posible aumento del riesgo de insuficiencia cardiaca al considerar el uso de estos medicamentos. Por el contrario, los datos indican que puede ser seguro prescribir AINE a corto plazo a los pacientes menores de 65 años y a los que tienen la diabetes bien controlada", sentenció el autor principal.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

