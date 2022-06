Naproxeno: Estos son los efectos secundarios que pueden aparecer por el consumo del medicamento

16 jun. 2022 - 11:35 hrs.

En redes sociales, el concepto naproxeno se transformó en uno de los trending topic, con cientos de usuarios entregando su opinión respecto a este medicamento y los momentos en que lo consumen, principalmente cuando padecen de jaquecas.

Este compuesto sirve para "aliviar el dolor, la sensibilidad, la hinchazón y la rigidez causados por la osteoartritis", según indica Medline Plus, aunque también es utilizado para tratar otras patologías, como la artritis reumatoide, artritis juvenil y espondilitis anquilosante.

En general se vende en formato de tabletas y cápsulas, aunque también existe su versión en suspensión, es decir, en formato líquido. En muchos casos es recetado por los médicos tratantes para evitar malestares como el dolor, aunque también existen formas de venta libre.

Precauciones

Si bien todo tratamiento con este compuesto debe seguirse al pie de la letra, es conocido que por distracción y otros factores, esto no siempre se cumple. En caso de que no se haya ingerido una tableta a la hora indicada, y se acerca la siguiente dosis, se recomienda no ingerir la pastilla atrasada, con el fin de evitar una duplicación de dosis.

Efectos secundarios

Según Medline Plus, del gobierno de Estados Unidos, los efectos secundarios son los siguientes:

Estreñimiento

Gases

Sed excesiva

Dolor de cabeza

Mareos

Aturdimiento

Somnolencia

Dificultad para conciliar el sueño o mantenerse dormido

Ardor o adormecimiento de los brazos o las piernas

Síntomas parecidos a los de la gripe

Zumbido en los oídos

Problemas de audición

Por otro lado, también se indica que hay sintomatología asociada que puede derivar en problemas graves, por lo que en caso de que aparezca, se indica que hay que suspender el tratamiento hasta visitar a un médico.

"Deje de tomar el naproxeno de venta libre y llame a su médico si los síntomas empeoran, si se presentan síntomas nuevos o inesperados, si la parte de su cuerpo que estaba dolorida se enrojece o inflama, si el dolor dura más de 10 días o si la fiebre persiste por más de 3 días", remarcan.

Estos síntomas son:

Cambios en la visión

Sensación de que la tableta está atascada en la garganta

Aumento de peso sin explicación

Falta de aliento o dificultad para respirar

Hinchazón en el abdomen, tobillos, pies o piernas

Dolor de garganta, fiebre, escalofríos u otros síntomas de infección

Ampollas

Sarpullido

Enrojecimiento de la piel

Picazón

Urticaria

Inflamación de los ojos, el rostro, los labios, la lengua, la garganta, los brazos o las manos

Dificultad para respirar o tragar

Ronquera

Cansancio excesivo

Dolor en la parte superior derecha del estómago

Náuseas

Diarrea

Ictericia en la piel o los ojos

Moretones o manchas moradas bajo la piel

Ritmo cardíaco rápido

Orina turbia, decolorada o con sangre

Dolor de espalda

Micción difícil o dolorosa

Micción menos frecuente

Pérdida de apetito

Confusión

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

