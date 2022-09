"Sin la autorización, nada": Esta es la razón por la que Helhue Sukni no se pudo hacer su esperada cirugía estética

31 ag. 2022 - 11:00 hrs.

Hace solo unas semanas, la abogada Helhue Sukni anunció emocionada en sus redes sociales que estaba pronta a someterse a una cirugía estética en su rostro.

"La tía Helhue va a quedar sustancialmente más joven", comentó la llamada "defensora de los narcos" en un video en vivo de su cuenta de Instagram.

En esa ocasión, Sukni dio a entender que solo debía finalizar unos exámenes para por fin entrar a pabellón. Sin embargo, todos sus planes han fallado.

En un reciente video en sus redes sociales, la "tía Helhue" explicó que nuevamente los médicos han puesto trabas a su cirugía estética.

"Me saqué exámenes de sangre, me sacaron electrocardiograma, todo, después me salen con la noticia que necesito una autorización de un broncopulmonar", explicó en la publicación.

Esta no es la primera vez que un médico se niega a realizarle la operación. Este mismo año, los especialistas le explicaron que no se podía operar, a menos que dejara el cigarro.

¿Por qué los expertos no la quieren operar?

Según explicó en esta ocasión, los galenos solicitaron el visto bueno de un médico broncopulmonar, antes de permitirle entrar a pabellón.

Es que además de consumir varios cigarros al día, Helhue Sukni fue internada a inicios de este año por complicaciones de una enfermedad respiratoria. La abogada tuvo "agua en los pulmones", más conocido como un edema pulmonar.

Como este es un procedimiento estético, se espera que los pacientes se encuentren en el mejor estado de salud posible, para así evitar cualquier complicación durante y después de la intervención.

Además, los pacientes deben dejar de fumar. Los médicos determinarán la cantidad de días previos en los que no se pueden acercar a los cigarros para evitar complicaciones.

Es que los vasos sanguíneos de los fumadores se comprimen, por lo que tienen un menor flujo en diferentes estructuras y órganos.

Si vas a someterte a una cirugía plástica o reconstructiva, entonces es momento de dejar el cigarro. #QueTuCirujanoSeaPlástico pic.twitter.com/YmIkkpxBc9 — Sociedad Chilena de Cirugía Plástica (@sccplastica) March 16, 2017

"Menos flujo de sangre significa menos oxígeno, y menos oxígeno puede significar que los tejidos mueren", explican desde la Asociación Americana de Cirujanos Plásticos.

Además, la nicotina de los cigarros aumenta las probabilidades de que sufran una infección, o de que se forme un peligroso coágulo sanguíneo. Lo anterior trae complicaciones como infartos, accidentes cerebrovasculares o neumonía, según aclararon desde la asociación de profesionales estadounidenses.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

