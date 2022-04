Helhue Sukni preocupa tras ser internada por enfermedad respiratoria: Participó de juicio oral desde la clínica

14 abr. 2022 - 09:00 hrs.

La mediática abogada chilena, Helhue Sukni, sorprendió a sus fanáticos en redes sociales tras mostrar a través de un video en Instagram que por estos días se encuentra hospitalizada.

Resulta que la también conocida "abogada de los narcos", durante varios días estuvo desaparecida de las plataformas digitales, lo cual tenía preocupados a sus leales fans, quienes no se pierden ningún video de la chilena.

Helhue en la clínica

Para aclarar todas las preguntas, durante la noche de este miércoles 13 de abril Sukni reapareció, y desde el recinto médico de donde está internada subió primero, varias historias dando a conocer su diagnóstico.

"Se preguntarán por qué no he aparecido por muchos días. Es porque desde el sábado me he sentido súper mal. Domingo y lunes ya sucumbí, porque esa noche llegué a tener 39 de fiebre", partió diciendo en el video con una voz de enferma.

Agregó, "me entró un virus o una bacteria, aún no sé qué, me hicieron un scanner en los pulmones. Me entró por la garganta, o por el hocico en realidad, y que me atacó los bronquios y el pulmón. Tengo líquidos de hecho".

"Tengo pus en mis cuerdas vocales, en la garganta, la laringe y la faringe, no, atroz", cerró diciendo en su narrativa, y luego hizo una publicación, en donde reveló que desde la clínica ha seguido trabajando.

"Hoy día (miércoles 13 de abril) hice un juicio, un juicio oral, pero me puse una polera encima, para que no se me viera el pijama, me pinte, arreglé, me hice un moño, me 'pintarrajee' los labios, quede bien bonita para el juicio (...) pude perfectamente hacer mi juicio, no queda otra que trabajar", sentenció, agregando que durante la jornada de este jueves sigue el litigio.

Dicho video se llenó de comentarios de parte de sus seguidores, quienes se preocuparon por el estado de salud de su ídola, y le pidieron que por favor dejara el cigarrillo para evitar a futuro más enfermedades respiratorias.

Revisa sus videos

Todo sobre Famosos chilenos