"Nadie me quiere operar": El vicio de Helhue Sukni que le impide realizarse cirugías estéticas

La mediática abogada que ha hecho carrera en televisión por su particular estilo de vida, Helhue Sukni, reveló que tiene intenciones de realizarse una cirugía estética en su rostro, pero que no ha podido encontrar un profesional que esté dispuesto a hacerlo.

Todo esto lo habló en una transmisión de Instagram que protagonizó con Pamela Díaz, a quien le expuso esta situación que la tiene acomplejada.

¿Por qué nadie quiere operar a Helhue?

Resulta que ningún médico quiere operarla, porque le han pedido como condición que deje su adicción al cigarrillo, al menos algunas semanas antes y después del procedimiento.

"Tengo que dejar de fumar porque me quiero operar y nadie me quiere operar. He ido a cuatro doctores y ningún hueo... me quiere operar", le contó a Pamela en la transmisión en vivo.

Las operaciones de Helhue

La extrovertida mujer recordó que días atrás "fui donde un doctor, que no me conocía. Fui con la 'Bombona' (su hija menor), entonces el hueo... me pregunta: '¿Tú fumas?' y le dije 'No, doctor. No fumo'. Y me sapeó la 'Bombona'".

Además de hacerse retoques en el rostro, también está barajando una cirugía en su cuerpo. "Me quiero sacar la guata, me quiero hacer una abdominoplastia", aseguró.

La abogada defendió su decisión, señalando que incluso está dispuesta a resistir el dolor para lograr la figura que está deseando. "No me interesa que me duela, para ser bella hay que ver estrellas", sentenció.

Revisa el live (desde el minuto 13):

