Viajes espaciales: ¿Cuánto tiempo demora llegar a Marte?

Los viajes a Marte son el futuro de la investigación astronómica. Junto con volver a pisar la Luna, los sueños de los científicos están orientados en la investigación al planeta rojo. Si bien, actualmente hay más de 6 vehículos y sondas registrando datos en su suelo, las agencias espaciales sueñan con que la investigación en Marte sea hecha por humanos.

Pero el viaje no es nada sencillo, se debe tomar en consideración una variedad de elementos que lo pueden hacer mucho más complicado, sin mencionar el tiempo que demora.

