¿Qué es la disforia? Este es el estado que afecta la salud mental de Dove Cameron

20 may. 2022 - 11:00 hrs.

En una reciente publicación de Instagram, Dove Cameron (26 años), se refirió a sus sentimientos y salud mental. Junto con unas fotos de ella llorando frente al espejo, la actriz confesó que ha estado luchando con su imagen personal, y que sufre de disforia y depresión.

"Tengo una creencia muy arraigada de que lo que soy está mal, no se me permite ser como soy, no debo estar aquí. Para poder estar aquí, siento que debo ser algo más", escribió la joven actriz.

Durante las últimas semanas, Dove ha pasado mucho siendo fotografiada y promocionando su imagen en diferentes eventos y premiaciones. Sus atuendos han llamado la atención de los medios y público de todo el mundo.

Pero esta alta exposición podría haber aportado a este conflicto que Dove explica que siente entre su identidad y su "yo".

¿Qué es la disforia?

Una forma de describir la disforia, es explicando que es el concepto contrario de la euforia. Mientras esta última es la sensación de felicidad extrema, la disforia describe una sensación de insatisfacción o inquietud máxima.

Puede que hayas escuchado antes el término disforia de género, una sensación habitual entre las personas que se identifican como transgénero. Junto a la disforia premenstrual y la disforia tardía, estos son algunos de los tipos de malestares con los que se te podría identificar.

Las personas con este diagnóstico, pueden sufrir además de mucha tristeza, pérdida del apetito, sueño, pérdida de interés en sus actividades diarias. Según el sitio Very Well Mind, algunos de los síntomas más habituales de la disforia son:

Apatía

Fatiga

Baja satisfacción

Tristeza

Preocupación

Malestar

Inquietud

Desasosiego

Desde el mismo sitio recomiendan buscar ayuda psicológica si es que reconoces estos sentimientos por más de dos semanas. La idea es que a través de terapia, cambios de hábitos o medicamentos logres identificar aquello que desencadena estos sentimientos, y puedas aprender a controlarlos.

Algunas de las organizaciones que te pueden entregar apoyo psicológico son:

Ceres Psicólogos voluntarios de Chile. En el sitio web o a los teléfonos +569 6761 3603 y +569 7559 2366 Salud responde: Puedes llamar al 600 360 7777 Fundación todo mejora (prevención de suicidio adolescente y bullying en jóvenes de la comunidad LGTB+). Debes enviar un mensaje desde Facebook Messenger

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

