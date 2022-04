"No podía aprender mis líneas": Este es el trastorno que durante años perjudicó la carrera de Jennifer Aniston

26 abr. 2022 - 11:00 hrs.

La conocida actriz de Friends, Jennifer Aniston (53), durante años sufrió por un trastorno del sueño que le impedía seguir con la rutina que le permitió tener una exitosa carrera.

Todo comenzó cuando tenía 20 años, y se confiaba por la capacidad que tenía su cuerpo de funcionar a la perfección, a pesar de las pocas horas que dormía. Pero cuando llegó a los 30, las cortas noches comenzaron a pasarle la cuenta.

La actriz terminó provocando un cuadro de insomnio que complicaba su rutina diaria. "No tenía la motivación para hacer mi rutina de ejercicio, no comía bien, tenía niebla cerebral; no podía aprender mis líneas", comentó la actriz.

¿Qué es el insomnio?

Si bien, todos podemos tener noches en las que no podemos conciliar el sueño con facilidad, lo más probable es que esto no sea una constante. Las personas que padecen de insomnio, un trastorno del sueño que incluso podría ser crónico, sufren cambios en sus horas de descanso, usualmente desatados por los más pequeños episodios de estrés.

Este trastorno, históricamente, ha sido más observado en mujeres y hombres jóvenes, pero recientemente se ha estudiado la posibilidad que tenga un factor genético. "El insomnio parece ser hereditario, pero es un área emergente desde hace 10 años y necesita más investigación", explicó en el sitio Healthline, la psicóloga clínica Jennifer Martin.

¿Cómo saber si tengo insomnio?

Existen, al menos, tres tipos de manifestaciones del insomnio en las personas:

Tienes problemas para quedarte dormido

Te despiertas una o más veces durante la noche

Te despiertas extremadamente temprano durante la noche

Estos problemas del sueño se presentan a pesar de que las personas estén extremadamente cansadas, luego de tener un agitado día, por lo que puede acarrear ciertas secuelas en el resto de su día.

Por la falta de descanso, es habitual que quienes sufren de insomnio tengan dolores de cabeza, problemas para concentrarse, sensación de fatiga o incluso malestares estomacales. Además, el saber que no pueden dormir puede que les genere más ansiedad, empeorando aún más el cuadro.