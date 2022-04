Esta es la duración de los síntomas de la variante Ómicron en los vacunados

20 abr. 2022 - 08:00 hrs.

En plena campaña de vacunación con la cuarta dosis de refuerzo contra el coronavirus, el Ministerio de Salud de Chile informó que se está evaluando la posibilidad de colocar una quinta inyección para proteger a la población.

Es que, si bien, las nuevas infecciones se han mantenido controladas (después de que el país pasó por las peores semanas a comienzo de este 2022), en el resto del mundo, específicamente en el Hemisferio Norte, están viviendo considerables alzas en las infecciones.

Esto se debería a la variante Ómicron y todos sus sub linajes y recombinantes identificados a la fecha. En particular, llama la atención de China, que desde finales de marzo ha vivido una estricta cuarenta para evitar que la sub variante B.A 4 continúe enfermando a más personas.

¿Por cuánto tiempo estaré enfermo?

Por el momento, los expertos han destacado que los casos nuevos en Europa y Asia no ha significado que crezca la población de pacientes que requiere de hospitalización para hacer frente a la enfermedad.

Una variedad de factores, coma la misma mutación y la aplicación de vacunas en todo el mundo, podrían ayudar en este factor.

Vial de vacuna contra coronavirus

Según un estudio publicado en The Lancet, los síntomas de la variante Ómicron en personas inoculadas afectarían menos las respiratorias inferiores, en comparación con las manifestaciones de otras variantes, como Delta.

Además, en los infectados las principales molestias sería el dolor de garganta, cabeza, la secreción nasal, los estornudos y tos permanente, los que, en promedio, se mantuvieron durante 4 días.

