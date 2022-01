Estas son las personas que no deberían comer tanta lechuga

Uno de los principales alimentos que se asocian con la palabra "sano" es la lechuga. Este vegetal bajo en calorías con efecto diurético es muy común en las ensaladas, y también como acompañamiento o en el relleno de un sándwich.

Si bien la lechuga cuenta con valores nutricionales que pueden ser bastante beneficiosos para el organismo, no es recomendable consumir más de una porción diaria (1 taza), ya que la excesiva ingesta de este alimento puede bajar los niveles de potasio del organismo.

Malestares que provoca comer mucha lechuga

Debido a que la lechuga baja los niveles de potasio del organismo, esto a su vez tiene efectos negativos que pueden llegar a ser molestos en el diario vivir, entre los que destacan:

Cansancio

Fatiga

Debilidad muscular

Dolor estomacal

Nauseas

Vómitos

Quiénes no deben comer grandes cantidades de lechuga

Entre las propiedades que contiene la lechuga está una sustancia llamada lactucarium, que tiene un efecto sedante en el cuerpo, por lo que consumirla excesivamente puede afectar en la disminución en el desempeño físico y mental de algunas personas, como las siguientes:

Deportistas

También personas que necesitan un desempeño físico puntual y, además, requieren mantener completamente activa y concentrada su actividad mental, pueden sentir contraindicaciones si comen más de 1 taza de lechuga al día, aun cuando sea parte de su dieta para comer sano.

Personas con problemas renales

Aquellas personas que tienen problemas de insuficiencias renales y consumen este vegetal diurético sin cuidado o aquellos que estén llevando un tratamiento diurético, no deben añadirle a su dieta un alto consumo de lechuga, ya que ayudan a eliminar progresivamente el agua del organismo y no es recomendable llenar con más toxinas (y hacer trabajar demás) a los riñones, que no están funcionando en su totalidad.

¿Quiénes no tienen inconvenientes con la lechuga?

Todas las mujeres que se encuentren embarazadas o en periodo de lactancia no parecen tener un efecto negativo al consumir grandes cantidades de lechuga, por el contrario, el vegetal aporta aún más nutricionalmente a evitar posibles anemias y estreñimientos. Además, ayuda directamente al buen desarrollo del feto.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

