Estas son las comidas que los dermatólogos evitan para cuidar su piel

Los alimentos tienen propiedades que afectan directamente a la piel. Pueden causar inflamación, acné, o empeorar los síntomas de la rosácea.

Por eso hay algunos alimentos que incluso los dermatólogos intentan mantener lejos.

Revisa cuáles son los peores alimentos para el cuidado de la piel:

Bebidas

"Las bebidas diet y normales aumentan la inflamación de la piel", explicó la dermatóloga Doris Day. "Es uno de mis productos menos favoritos y me gustaría poder prohibirlo", agregó la médica.

Según los expertos, sería el azúcar y los endulzantes por igual los que serían responsables de que el cuerpo aumente los niveles de insulina, y con esto causar inflamación y obstrucción de los poros.

Pastas

En esta categoría podemos incluir todos los carbohidratos refinados con un alto índice glucémico, como harinas y arroz, los cuales son considerados malos para la piel.

Según un estudio publicado en 2016, en el Journal of the American Academy of Dermatology, este tipo de alimentos podría estar asociado con la aparición de acné.

Comida picante

El ají o cualquier preparación picante causa crisis de rosáceas en personas diagnosticadas con esta condición dermatológica.

"Cualquier comida que cause dilatación de los vasos sanguíneos y te ruborice, por lo que puede causar un brote", explicó el director de investigación clínica en el Hospital Monte Sinai en Nueva York, Joshua Zeichner.

Lácteos

Los dermatólogos plasmaron en una investigación la relación entre los lácteos, como la leche descremada de vaca, que estaría asociada con cuadros de acné. "Esto no aplicaría con los productos derivados de oveja o cabra", explicó la doctora Day.

Según el doctor Paul Jarrod, dermatólogo, los lácteos "exacerban cualquier condición que involucra la inflamación de los tejidos, como el acné".

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

Todo sobre Alimentación saludable