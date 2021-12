"Ómicron llegará a casa para todos": Bill Gates advierte sobre propagación histórica de la nueva variante del Covid

Las alarmas sobre la capacidad de propagación de Ómicron permanecen encendidas, y Bill Gates no tardó en analizar la situación. Sus pronósticos advierten que podríamos estar a las puertas de la “peor parte de la pandemia”.

Con anterioridad, el empresario estadounidense había hecho comentarios sobre el coronavirus, pues en el último trimestre de 2020 manifestó que la pandemia terminaría en 2021 para los países ricos y en 2022 para el resto del mundo.

Sin embargo, recientemente se refirió a “amenazas superiores” a las del virus pandémico, como la del bioterrorismo. A su criterio, es necesario hacer inversiones para tener capacidad de respuesta y erradicar enfermedades.

¿Entrando en la peor parte de la pandemia?

“Justo cuando parecía que la vida volvería a la normalidad, podríamos estar entrando en la peor parte de la pandemia. Ómicron llegará a casa para todos nosotros. Mis amigos cercanos ahora lo tienen y he cancelado la mayoría de mis planes de vacaciones”, afirmó Bill Gates.

A través de su cuenta en la red social Twitter, el inversionista tecnológico advierte que la variante Ómicron se propaga "más rápido que cualquier virus de la historia”. Según él, es seguro que esta cepa llegue pronto a todos los países del mundo.

Just when it seemed like life would return to normal, we could be entering the worst part of the pandemic. Omicron will hit home for all of us. Close friends of mine now have it, and I’ve canceled most of my holiday plans. — Bill Gates (@BillGates) December 21, 2021

“La gran incógnita es cómo te enferma Ómicron. Debemos tomarlo en serio hasta que sepamos más al respecto. Incluso si es solo la mitad de severo que Delta, será el peor aumento que hemos visto hasta ahora porque es muy infeccioso”, destaca.

Esto cree Bill Gates sobre el fin de Ómicron

“Esos pocos meses podrían ser malos, pero sigo creyendo que si tomamos las medidas adecuadas, la pandemia puede terminar en 2022. Sabemos que es frustrante entrar en otra temporada navideña con Covid amenazándonos. Pero no será así para siempre”, considera.

Respecto a las vacunas, el filántropo, citado por CNN en Español, puntualiza que están diseñadas para evitar que las personas se enfermen gravemente o mueran, y lo están haciendo bien. Sin embargo, recalca que obtener una inmunización de refuerzo brinda la mejor protección.

If there’s good news here, it’s that omicron moves so quickly that once it becomes dominant in a country, the wave there should last less than 3 months. Those few months could be bad, but I still believe if we take the right steps, the pandemic can be over in 2022. — Bill Gates (@BillGates) December 21, 2021

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) recomienda que, ante las venideras fiestas de fin de año, es prioridad utilizar las mascarillas adecuadamente, evitar la aglomeración en espacios públicos y hacinamiento en unidades de transporte.

“Es urgente que se tomen medidas enérgicas para reducir la transmisión y aliviar la pesada carga sobre los sistemas de salud y proteger a los más vulnerables en los próximos meses. Los países tienen varias opciones de respuesta antes de la temporada festiva en la situación actual”, precisa la doctora Andrea Ammon, directora del ECDC.

Watch the video-message on the 18th Rapid Risk Assessment and the #COVID19 pandemic developments before the holiday season by #ECDC Director Dr Andrea Ammon ⬇️⬇️⬇️https://t.co/F39w4JNP6i — ECDC (@ECDC_EU) December 15, 2021

