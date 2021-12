No todos los casos son iguales: Estos son los principales mitos sobre la demencia

Las especulaciones respecto a temas de salud tienden a transformar la realidad en una distorsión, que genera gran incertidumbre. La forma ideal de despejar los mitos sobre la demencia es con información fiable, de la mano de los especialistas.

Hay condiciones que se encuentran vinculadas con el riesgo de enajenación mental, como los golpes en la cabeza, la diabetes, tensión alta en la mediana edad, presión arterial baja, depresión, estrés y peso.

Sin embargo, hay formas de cuidarse ante la vulnerabilidad. Un estudio científico reciente afirma que la dieta antiinflamatoria es una herramienta para resguardar el desarrollo de la función cerebral.

Mitos sobre la demencia

Un artículo del portal especializado Medical News Today, detalla que uno de los primeros mitos sobre la demencia es que es un sinónimo de Alzheimer. Sin embargo, esta enfermedad es un tipo de demencia, que representa de un 60-80% de los casos totales.

Tampoco es cierto que todos los diagnosticados sean agresivos, a pesar de que la frustración puede generar conductas adversas. Un estudio de la Asociación Americana de Psicología arrojó que las peores actitudes estaban en personas con dolor físico y mala relación con su cuidador.

Asimismo no toda pérdida de memoria se relaciona con esta condición, pues los problemas para recordar son preocupantes, pero el médico debe evaluarlos para descartar muchas otras patologías. Los cambios de humor, carácter obsesivo y fallas del habla también pueden ser síntomas.

Cada paciente es distinto

Uno de los más aceptados mitos sobre la demencia es el hecho de que está ligada al envejecimiento, cuando realmente es el resultado de enfermedades neurodegenerativas, de acuerdo con el sitio de salud Muy Saludable.

Además, hay que considerar que no todos los pacientes son iguales, pues responden a estímulos multifactoriales, derivados de causas genéticas o ambientales. No siempre se afectan las mismas áreas del cerebro y no todos las afecciones evolucionan al mismo tiempo.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

Todo sobre Salud Mental