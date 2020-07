¿Qué pasó?

"Fue indoloro", así lo expresó la periodista Dawn Baker, quien se convirtió en la primera voluntaria en participar en el ensayo de fase III de la vacuna candidata contra el coronavirus de la compañía de biotecnología Moderna y los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por su siglas en inglés), en Estados Unidos.

"Es muy alentador para mí el hecho de ser esa persona que podría ayudar a salvar algunas vidas. Ha sido muy desgarrador saber de personas que han perdido la vida por esto", afirmó Baker, a la corresponsal médica de CNN, Elizabeth Cohen.

En entrevista con CNN Baker, presentadora de un canal afiliado al mencionado medio, señaló: "nunca pensé que haría algo como esto (...). Solo espero que sean buenos resultados. Sé que hay muchas personas participando en ensayos de vacunas diferentes".

Participación de unos 30 mil voluntarios

Según informaron desde la compañía, se espera que en el ensayo en fase III de su vacuna contra el coronavirus participen unos 30 mil voluntarios, quienes recibirán dos inyecciones de 100 microgramos del medicamento o un placebo con 28 días de diferencia.

En este sentido, y de acuerdo a los investigadores la presentadora de televisión desconoce si recibió una dosis de la droga como tal o si, por el contrario, le suministraron un placebo.

Durante la entrevista, Baker manifestó: "he escuchado a muchos amigos e incluso familiares que dijeron: 'no seré la primera persona en recibir esta vacuna. No quiero ser el conejillo de Indias. Voy a esperar y mira qué pasa primero'", sin embargo, "mi decisión podría cambiar el pensamiento de muchas personas que sienten temor a ser voluntarios".

Tiempo récord

Tras el inicio de las pruebas, el doctor Anthony Fauci sostuvo durante una entrevista transmitida por Facebook Live que los estudios para hallar una cura contra la Covid-19 han sido los más rápido que se ha llevado a cabo, "desde el momento en que se identificó un virus, hasta el momento en que se entró en el ensayo de fase III, al menos en la historia de la vacunación en los Estados Unidos, y tal vez, incluso, en todo el mundo".

La carrera para dar con una vacuna contra la Covid-19 continúa en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud , al menos 25 candidatas están siendo probados en personas . Cinco de ellos están en ensayos de fase III, la etapa más avanzada de prueba antes de que una vacuna salga al mercado.

