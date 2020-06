¿Qué pasó?

Una de las grandes interrogantes que han surgido durante la pandemia del coronavirus es si las mujeres embarazadas contagiadas pueden transmitir la infección a sus recién nacidos.

Ante esta incertidumbre, especialistas del Hospital Garrahan de Argentina explicaron que los contagios en los bebés ocurren mayormente en la etapa postparto. De hecho, señalan que las embarazadas se contagian de la misma manera que el resto de las personas en cuanto a su adquisición, transmisión y gravedad.

¿Qué dijeron los expertos?

En declaraciones entregadas a Clarín, Griselda Berberian, infectóloga del recinto médico, indicó que "es raro que suceda por transmisión congénita intrauterina. La transmisión de COVID-19 de madre a hijo o hija se produce, ya sea a través del contacto con la madre infectada, por alguien del entorno o bien a través de las superficies o algún elemento contaminado".

En detalle, especialistas precisan que un 15% de los bebés con madres infectadas se contagian y que pueden presentar diversos síntomas ante el virus, pero son generalmente leves.

"El Covid-19 no se transmite a través de la leche materna, y aunque existen estudios que demostraron la presencia del virus, no se sabe qué valor infectivo tiene y por eso no está contraindicada la lactancia en los hijos de mamás con esta infección", declararon desde el centro asistencial.

Por último, lo emitido por el centro hospitalario argentino es respaldado por un estudio de la Universidad de Granada que fue publicado en abril pasado.

En él se reafirma la conclusión de que las madres embarazadas no transmiten el virus de manera vertical. Sin embargo, el virus podría crear dificultades en los bebés, tales como nacer prematuramente o con bajo peso.

