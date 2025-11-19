"Cada día la encuentro más descarada": Claudia Schmitd destroza a Camila Andrade por supuesta cercanía con Kaminski

19 nov. 2025 - 19:12 hrs.

Camila Andrade reveló hace unos días que mantiene cierta comunicación con Francisco Kaminski luego de un tormentoso quiebre que inició una vez que el animador tuvo que declarar por el caso del crimen del Rey de Meiggs en Ñuñoa.

"Lo cierto es que hay una buena y sana comunicación de expareja, cordial, sana", dijo la modelo el lunes de esta semana. Dicho acercamiento llamó la atención de varios, pues había expresado duros descargos en su contra a fines de septiembre en entrevista con "Only Fama".

La reacción de Claudia Schmitd

Una de las más críticas fue Claudia Schmitd, quien señaló no creer que los dos volvieran a hablar después de todos los dardos que ella le lanzó en el programa de Mega. En un programa de TV+, la panelista manifestó que "de verdad que cada día encuentro más descarada a Camila Andrade".

"Después de hablar todo lo que habló en Only Fama, después de hablar de él de esa manera, que está todo bien... ya está recontra funado Kaminski por sus propios errores, y que ella después se sentara y hablara de esta manera de él, que fue sumamente cuestionada, incluso hasta por la exseñora de Francisco Kaminski, porque lo trató de violento... La verdad es que ya no me da ni ganas de comentar", dijo Schmitd.

Camila Andrade y Francisco Kaminski cuando eran pareja.

La panelista valoró la actitud de Kaminski: "Qué bueno que hoy en día un hombre te dé la oportunidad de poder estar en una buena comunicación de ex, después de haber hablado de él de la forma que hablaste".

Y finalizó: "No puedo creer que les dé la cara para sentarse y hablar en los programas con este descaro".

