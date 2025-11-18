Camila Andrade confirma acercamientos con Francisco Kaminski tras difusión de fotos: "Hay una buena y sana relación de exparejas"

18 nov. 2025 - 09:10 hrs.

Durante este fin de semana, comenzó a circular un rumor en redes sociales que indicaba que Camila Andrade fue vista junto a Francisco Kaminski, su expareja, a quien recordemos, destrozó a fines de septiembre en una entrevista con "Only Fama" tras su quiebre.

En ese entonces, la ex Miss Chile le mostró a Fran García-Huidiobro unos mensajes de grueso calibre que le envió Kaminski, los cuales dejaron completamente impactada a la animadora. "No lo voy a leer porque no me lo pediste, pero las cosas que dice acá no son repetibles en televisión. Esto es muy violento. Aquí hay amenazas, además de epítetos de alto calibre en contra tuya", expresó la conductora.

Pese a haber dejado la imagen de Kaminski por el suelo, todo parece indicar que el locutor radial quiso darle una nueva oportunidad a Andrade.

"Hay una buena y sana relación de exparejas"

Esto es lo que dejó a entender Camila en un programa de CHV emitido este lunes 17 de noviembre, en el que justamente fue consultada por los rumores que indican que volvió con Francisco Kaminski.

Camila Andrade y Francisco Kaminski

Ante el emplazamiento, contestó que "leí al respecto. No, es mucho lo que se está hablando, no es tan así. Pero lo cierto es que hay una buena y sana relación de exparejas, cordial, sana, después de tantas cosas que han pasado".

"Somos expololos, me siento en un momento superbién, supertranquila, trabajando mucho, y espero que él obviamente esté en un momento tranquilo y en paz después de tantas cosas que han pasado", concluyó, cambiando radicalmente de tema.

