"Después de que ella lo arrastró": Aseguran que Francisco Kaminski habría vuelto con expareja

El 2025 no ha sido un año sencillo para Francisco Kaminski, en medio de mediáticas rupturas amorosas y el complejo escenario legal que lo vincula al fallecido "Rey de Meiggs". Sin embargo, un nuevo rumor apunta a que no todo es gris para el comunicador.

Según relatas diversas fuentes dentro del espectáculo nacional, Kaminski habría retomado su relación con Camila Andrade a cerca de tres meses de su quiebre.

"Después de que ella lo arrastró"

Los rumores de reconciliación se intensificaron este fin de semana tras la participación de Andrade en el programa "Podemos Hablar" de Chilevisión. Allí, la ex Miss Chile se deshizo en elogios hacia Kaminski y no quiso desmentir una posible nueva oportunidad a su relación.

"Considero que fue un gran amor de mi vida, porque él es muy generoso, cariñoso y tiene un lado sensible, súper bonito", declaró Andrade en conversación con Diana Bolocco. Se trata de un comentario que no pasó desapercibido en redes sociales y que reforzó los rumores impulsados por medios de farándula como Infama.

De acuerdo al citado medio, la pareja fue vista a la salida de un evento en el Centro Cultural La Moneda, hasta donde habría llegado Kaminski a buscar a Camila en su vehículo. "Hace varios días nos llegan mensajes de que los han visto juntos", afirmó el portal.

De igual forma, la influencer Claudia Ossandón -conocida por filtrar información de farándula- también aseguró que la pareja habría retomado su relación. "Sé de muy buena fuente, pero buena buena, que los tortolitos volvieron (...) Después de que ella lo arrastró como cajero automático. Y ayer solo lo confirmé cuando Diana le preguntó si había alguna posibilidad de que volvieran… Lo sabía hace una semana, pero no tenía autorización de subirlo, ahora sí", escribió.

