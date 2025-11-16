Camila Andrade habla por primera vez sobre compleja enfermedad que padece: "Fue como un balde de agua fría"

16 nov. 2025 - 09:23 hrs.

Camila Andrade ofreció una nueva entrevista televisiva donde habló de su proceso de sanación tras su mediático quiebre amoroso con Francisco Kaminski, a quien acusó públicamente de hostigamiento telefónico y de episodios "desagradables" asociados al consumo de alcohol.

En esa conversación, la modelo de 34 años reveló por primera vez un aspecto desconocido de su vida personal, y es que hace seis meses fue diagnosticada con una dolorosa enfermedad que no tiene cura definitiva.

Camila Andrade habla por primera vez sobre la compleja enfermedad que padece

"Primera vez hablo de esto. Me diagnosticaron fibromialgia este año, fue como un balde de agua fría para mí, porque claro, soy una mujer relativamente sana, me muevo, hago deporte, trabajo harto, siempre trabajé desde muy chica", relató.

La ex Miss Mundo Chile contó que los malestares no son recientes, pero sí se intensificaron hasta llegar a un punto crítico. "Tenía dolores hace mucho tiempo… en los últimos años se han agudizado, yo todos los días de mi vida siento dolor", señaló en CHV.

Camila Andrade/Instagram

Para explicar lo que siente, describió que la fibromialgia es "como si tú le dieras un canillazo súper fuerte a tus piernas, pero que ese canillazo sea el sistema nervioso central y de ahí en más se proyecta en ciertos dolores de cuerpo como articulaciones, dolores musculares".

"Despierto todos los días con dolor, un dolor que me inmoviliza todas las mañanas. Hay días de crisis, a veces me acuesto de lo cansada que estoy, del dolor que siento y hasta [el roce de] la sábana me puede doler mucho. Estoy en un tratamiento médico para aquello", continuó.

Consultada sobre si sentía que era una condición invalidante, Camila sinceró que sí: "La verdad es que es súper difícil el día a día, es complejo". Por eso mismo, destacó que su participación en un estelar de baile "ha sido un desafío personal súper importante".

Todo sobre Famosos chilenos