Sigue en vivo el react de "El Internado": Arenita se convierte en la menos querida de la casa

19 nov. 2025 - 21:00 hrs.

La noche de este miércoles 19 de noviembre, “El Internado” emitirá uno de sus capítulos más tensos hasta ahora, marcado por un polémico cara a cara que derivará en discusiones abiertas y en la definición de los bandos que dividirán la casa.

Una de las formas en las que puedes disfrutar este episodio, además de por televisión y Mega Go, es por YouTube, a través del react que se transmite por el canal oficial de Mega en esta plataforma.

Para verlo, solo tienes que ingresar a YouTube, buscar el canal Mega Oficial o React el Internado, y unirte a la transmisión en vivo conducida por Álex Ortiz y Nati Blaschke, quienes comentarán cada momento del episodio con humor, análisis y reacciones en tiempo real desde las 21:00 horas. También podrás seguir la cápsula en vivo directamente en el inicio de esta nota.

¿Qué pasará en "El Internado?

La previa a la Asamblea del Fuego estará cargada de enfrentamientos, particularmente cuando Fran García-Huidobro converse con los participantes sobre los conflictos de la semana, provocando que varios pendientes exploten en pantalla.

Uno de los choques centrales será el que protagonizarán Milo González y Agustina Pontoriero, quienes sacarán a la luz los comentarios previos de Milo sobre Agustina y su tensión por la cercanía de Adrián Pedraja.

“Solo se le escucha cuando me ataca a mí, es lo único que tiene por hacer”, dirá Milo, mientras Agustina responderá con fuerza: “Hace un poco más porque te la pasas todo el día refregándole el c… y no hacés nada”. Adrián confirmará que Pontoriero “se le lanzó” esa mañana con bromas coquetas, lo que encenderá aún más el triángulo.

Luis Mateucci se transformará en el otro foco de conflicto. Primero chocará con Tom Brusse, a quien descalificará diciendo: “No te conocen ni en tu casa”. Tom responderá con una advertencia directa: “Aquí si te metes con nosotros, te reventamos”.

Más tarde, Brusse insistirá en que demandará a Mateucci si vuelve a insinuar que “maltrata a las mujeres”, mientras el argentino alegará que solo ha dicho que él pelea con ellas. Después, Mateucci enfrentará a Luis Sandoval en una discusión igual de intensa, donde el periodista le gritará: “¡Ahora estoy aquí para saber cómo son los saco de… como vos!”. Mateucci contraatacará: “Ahora estás conmigo encerrado o sino no tenés brillo, sos la copia barata de Sergio Rojas”.

Ya en las votaciones, Arenita y Otakín quedarán como los más amenazados. Agustina justificará su voto contra Arenita señalando sus malas caras: “Pareciera que se quiere ir porque anda todo el día con cara de ojete”.

Arenita

Otakín la acusará de falsa: “Vi algo muy feo en la cocina… sonreíste cuando pasó la cámara”. Furia también la enfrentará por no integrarla en las actividades: “No soy integrada, siempre quedo lavando los platos”. En paralelo, los votos contra Otakín se basarán en su humor y sus chistes incómodos, además de su rol en el conflicto con Milo. “Las últimas 24 horas me di cuenta que sos un falso”, dirá ella. Arenita añadirá: “Eres una persona doble cara”.

Otakín se defenderá diciendo que su estilo es parte de su personalidad y que no ingresó al reality a hacer amigos, sino a convivir con respeto. Advirtió que recibió votos por estrategia y señaló que Arenita influye en ellos, pero aseguró que no se siente en riesgo porque considera que su fortaleza está en la cocina y no en la convivencia.



El cierre del capítulo cambiará completamente de tono con el inicio de un nuevo romance entre Blu Dumay y Efrén Reyero. Ambos tendrán una conversación íntima en el patio, donde Efrén será claro: “Si estoy con alguien es porque estoy totalmente seguro”.

Blu admitirá que le han dado ganas de besarlo, pero que no se ha atrevido. Efrén confesará que no se acerca “por vergüenza y por respeto”, momento en que Blu tomará la iniciativa y lo besará por primera vez. “Me ha encantado, te lo juro”, dirá él, sellando un vínculo que comenzará a desarrollarse dentro del encierro.

