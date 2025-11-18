"Me aguantaba porque estaba enamorado": Mateucci recordó en "El Internado" las dudas que tenía durante romance con Dani Aránguiz

18 nov. 2025 - 11:39 hrs.

En el capítulo de este lunes 17 de noviembre de "El Internado", Luis Mateucci habló en extendido sobre su relación amorosa con Daniela Aránguiz, la cual se dio entre el 2023 y el 2024, y no estuvo exenta de polémicas y quiebres.

El participante rememoró que entró a un reality en 2023 con una situación bastante confusa, ya que antes de ingresar tenía un romance con Aránguiz, pero quería ponerle fin a este debido a los sentimientos de ella hacia Jorge Valdivia.

"Entré estando con Daniela, pero no estábamos con Daniela, ella estaba con su marido, yo quería encontrar a alguien para olvidarme de ella, porque no era para mí", indicó.

Incluso, rememoró una experiencia en la que Aránguiz le mintió en su cara: "Ella se fue un fin de año con el marido a Miami y me decía 'nos vamos con la familia', chup... un huevo, yo no nací ayer. Yo me aguantaba esas cosas porque estaba enamorado".

Una tormentosa relación

Pese a lo anterior, cuando Luis Mateucci salió del encierro, quiso intentar un romance serio con Daniela Aránguiz, pero que todo se derrumbó cuando él ingresó a otro programa de telerrealidad.

"Me dice una hora antes 'peleémonos, porque ya me dijeron que estuviste con una en el hotel', inventado, para qué voy a andar mintiendo, me quería sacar mentira por verdad. Entré peleado porque me dejó una hora antes", explicó.

Finalmente, el chico reality expresó haber estado muy enamorado de la panelista de Only Fama: "Así me fue en el amor, qué le voy a hacer".

