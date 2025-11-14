"Histérica" y "loca de patio": Maluco arremete sin filtro contra Daniella Campos y Camila Nash tras su salida de "El Internado"

14 nov. 2025 - 19:03 hrs.

Luciano Cardoso, más conocido como "Maluco", se convirtió en el último eliminado de "El Internado" tras perder el duelo de supervivencia frente a Luis Sandoval. Ambos concursantes debían preparar una reversión de un clásico plato de la gastronomía china, pero el periodista logró una mejor ejecución.

Luego de abandonar la academia, el artista brasileño visitó "El Internado Más Picante", donde habló sin filtro sobre los conflictos que enfrentó durante el encierro con dos de sus compañeras: Daniella Campos y Camila Nash.

Maluco arremete contra Daniella Campos y Camila Nash tras su salida de "El Internado"

Primero, arremetió contra la periodista, a quien acusó problemática y de no ser un aporte real para su equipo. "Ella inventaba un chisme, se pegaba una falacia, esa era su verdad y cuando no se la compraban hacía escándalo, gritando por todos lados, gritando como una histérica", partió explicando.

"Nosotros como equipo necesitábamos de ella y no estaba. Yo creo que se excusaba, se escondía en la enfermedad para no competir (…) Dejaba la embarrada, se despertaba en la mañana varias veces gritando a los siete vientos, sin respetar a nadie", complementó.

Maluco en "El Internado"

El cantante de "Café con Leche" fue más allá y se refirió al quiebre familiar entre Daniella y su gemela, Dennisse: "Una persona que habla mal de su propia hermana, ¿qué más queda para las demás personas? Su vida es hacer cahuín, inventar historias y luego no asumirlas y cuando la pillas, se hace la víctima".

Maluco también tuvo palabras para Camila, quien no habría tenido una buena actitud hacia él. "Me venía agobiando hace mucho rato, me quería quitar la felicidad y realmente logró un poquito, sacar mi energía, tenía la energía súper baja", aseveró.

"Imagínate, uno está feliz y viene la loca de patio esa a decir: ‘¿por qué estás tan feliz?, ¿por qué eres feliz?’. Yo creo que era loca de patio, de la granja entera. Yo respeto mucho a las mujeres, soy hijo único de una madre soltera, pero llega un momento en que logra sacarte de las casillas", reconoció.

Finalmente, aprovechó de hacer un mea culpa y lamentó la forma en que le respondió a Nash. "Nadie me puede pasar a llevar, en ninguna parte del mundo. Podría haber sido más sutil y haber dicho otras palabras, pero me dio mucha rabia. No quiero volver a verla nunca más en mi vida", sentenció.

Todo sobre El Internado