Laura Bozzo lanzará fuerte amenaza contra Luis Mateucci en "El Internado": "A las personas de edad se les respeta"

17 nov. 2025 - 15:32 hrs.

Esta noche, "El Internado" emitirá un capítulo de alto impacto, marcado por una competencia extrema que incluirá saltos y caídas desde 20 metros al vacío. A esto se sumarán intensas discusiones, cambios de liderazgo y un ambiente cargado de tensión.

En el marco del recambio de jefaturas previo a la nueva competencia por equipos, Otakín entregará el mando del equipo rojo a Blu Dumay, mientras que Arenita cederá el liderazgo del equipo verde a Laura Bozzo. Antes de que inicien las pruebas, la peruana lanzará una dura advertencia a Luis Mateucci.

Laura Bozzo lanzará fuerte amenaza contra Luis Mateucci en "El Internado"

"Una vez más que a mí ese señor me falte el respeto y yo me retiro de la competencia, porque en cualquier país del mundo a las personas de edad se les respeta, y yo estoy más joven que cualquiera. Si ese infeliz quiere brillar, brilla solo, no te cuelgues de mis t… para figurar y deja de reírte de mí", dirá con firmeza.

Laura también se quejará por el ingreso de Luis y Agustina Pontoriero, acusando que "llegaron a atacar". Tom Brusse respaldará su postura sin filtro: "Son básicos, ordinarios. Los chistes nadie se ríe, es una pereza. Le faltan muchos cojones".

Laura Bozzo y Tom Brusse en "El Internado"

El trasandino no se quedará en silencio y responderá con todo: "Me gustaría que utilice esos cojones conmigo y no con las chicas para ver si es bastante machito, pero tranquilo, yo te voy a enseñar lo que es tener cojones. ¡Te voy a enseñar a ser machito con los machos, no con las mujeres!".

En medio del cruce, Laura recordará otro episodio que la molestó: "Tú dijiste que no se meta con las mujeres. La primera persona en faltarme el respeto acá fuiste tú, cuando dijiste por la fiesta '¿esto es para adultos mayores?'. ¡Eso es denigrar a una persona!".

En medio de la competencia física, Mateucci desatará una nueva polémica al comenzar a gritar para desconcentrar al equipo rival. "Fernando se asusta" y "Luis [Sandoval] se irá para Santiago", lanzará el argentino, hasta que reciba un furioso "cállate s…", por parte del periodista de espectáculos.

Todo sobre El Internado