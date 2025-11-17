Sigue en vivo el react de "El Internado": Luis Mateucci se sincerará sobre su romance con Daniela Aránguiz

17 nov. 2025 - 21:00 hrs.

Esta noche, "El Internado" emitirá un capítulo de alto impacto que incluirá una intensa competencia por equipos, con saltos y caídas desde 20 metros al vacío. A esto se sumarán fuertes discusiones y un ambiente cargado de tensión tras la fiesta inspirada en el Festival de Viña.

El episodio comenzará con las provocaciones matinales de Luis Mateucci hacia Adrián Pedraja. El español pedirá respeto por el descanso de sus compañeros, molestos por el ruido generado después de la noche de celebración.

"Lo digo ahora que estamos todos, cuando hay alguien dormido, por favor, respetar. No hay ni gritos, ni risas, ni en vinagre (tonterías), porque es que si no es imposible", reclamará Pedraja. A lo que Mateucci responderá con malicia: "¡Esto no es un hotel!".

También veremos la reflexión de Mateucci sobre su ingreso soltero a la academia, momento en el que recordará cuando entró enamorado de Daniela Aránguiz a un reality anterior. “Yo sabía que ella no era para mí", afirmará.

En esta línea, mencionará un episodio en particular que involucra a Jorge Valdivia, exesposo de la opinóloga: "Ella se fue un fin de año con su marido para Miami y decía que era por la familia. Pero yo no nací ayer, entonces me aguantaba, pero sabía que se la iba a devolver, y cuando entró al reality la mandé a la m… (a Chama) porque estaba enamorado".

La presencia del trasandino ya ha generado varios detractores, entre ellos Laura Bozzo, quien lanzó una dura acusación en su contra: "Una vez más que a mí ese señor me falte el respeto y yo me retiro de la competencia, porque en cualquier país del mundo a las personas de edad se les respeta".

Una de las formas en las que puedes disfrutar este episodio, además de por televisión y Mega Go, es por YouTube, a través del react que se transmite por el canal oficial de Mega en esta plataforma.

Para verlo, solo tienes que ingresar a YouTube, buscar el canal Mega Oficial o React el Internado, y unirte a la transmisión en vivo conducida por Álex Ortiz y Nati Blaschke, quienes comentarán cada momento del episodio con humor, análisis y reacciones en tiempo real desde las 21:00 horas. También podrás seguir la cápsula en vivo directamente en el inicio de esta nota.

